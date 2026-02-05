«Средство массового уничижения»

5 февраля истек срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подписанный в 2010 году президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Москва и Вашингтон впервые за более чем полвека остались без договоренностей в сфере контроля над такими вооружениями и без переговорного процесса по выработке каких-либо новых соглашений в этой сфере. Как “Ъ” освещал тему ДСНВ в разные годы — в нашей подборке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Барак Обама и Дмитрий Медведев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Барак Обама и Дмитрий Медведев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

1991 год «Подписанный в Москве Договор по стратегическим вооружениям символизирует окончание 30-летнего периода, в течение которого такие вооружения были главной темой в отношениях сверхдержав. Высокопоставленные чиновники США в своих выступлениях последних дней неоднократно выражали надежду на то, что договор явится последним крупным соглашением подобного рода, и отныне главным средством укрепления мира станет развитие экономических связей… В специально написанном для The Los Angeles Times комментарии бывший президент США Рональд Рейган отмечает, что подписание в Москве Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений явилось плодом в том числе и его усилий. Рейган пишет, что сама идея такого соглашения зародилась еще в 1982 году, когда начались переговоры по ограничению стратегических вооружений. По мнению бывшего президента США, тогда Кремль еще не отказался от намерения распространить коммунизм по всему свету и неуспех переговоров был предопределен. Это отчасти явилось причиной разработки "стратегической оборонной инициативы" (СОИ), о начале которой Рейган объявил в 1983 году». Подробнее — в материале «Ъ-Власть».

1993 год Судьба СНВ-2 будет зависеть от СНВ-1 «Выполнение Россией обязательств по подписанному 3 января Договору СНВ-2 может быть затруднено затяжкой с ратификацией Договора СНВ-1: договор, заключенный Горбачевым и Бушем в июле 1991 г., был одобрен Россией и Казахстаном, но не ратифицирован Украиной и Беларусью, которые тянут с ратификацией, требуя финансовой помощи Запада для уничтожения оружия. При этом в МИД Украины не исключают возможности санкций США для давления на парламент республики». Подробнее — в материале “Ъ”. Ратификация не обещает быть легкой «Продолжается обсуждение российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-2), подписанного 3 января. На пресс-конференции 6 января лидеры фракций "Российское единство" и "Россия" Михаил Астафьев и Сергей Бабурин подвергли его резкой критике. В основном она сводилась к тому, что договор был подписан слишком быстро и "не теми людьми". В свою очередь, как стало известно корреспонденту “Ъ”, министерство иностранных дел России разработало подробный поэтапный план подготовки ратификации СНВ-2, которая намечена на июнь». Подробнее — в материале “Ъ”. Киев требует дополнительных гарантий безопасности «Украина сможет ратифицировать договор СНВ-1 лишь осенью 1993 года. Об этом заявил накануне начавшихся вчера в ВС Украины слушаний председатель парламентской комиссии по международным делам Дмитро Павлычко. Причем ратификация договора по-прежнему увязывается с предоставлением гарантий безопасности со стороны всех пяти ядерных держав и увеличением объемов американской помощи Украине». Подробнее — в материале “Ъ”.

1995 год Сокращать надо, потому что содержать не на что «Ратификация договора СНВ-2 (о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений) поможет России минимизировать разницу между ее ядерным потенциалом и потенциалом США. А контрсиловой потенциал России, несмотря на сокращения, в результате реализации СНВ-2 даже вырастет на 20% — за счет заметного снижения соответствующего потенциала США. Такова лишь малая часть доводов сторонников ратификации договора, которые были высказаны в ходе первых открытых парламентских слушаний, прошедших в Госдуме». Подробнее — в материале “Ъ”. Доверяй, но проверяй «Договор между СССР и США о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), подписанный президентами двух стран 31 июля 1991 года, вступил в силу 5 декабря 1994 года. Его действие рассчитано на 15 лет, а сам процесс сокращения вооружений ограничен семью годами, на протяжении которых стороны обладают правом проведения инспекций любых объектов, принадлежащих силам стратегического назначения. Это право стороны получают спустя три месяца с момента вступления СНВ-1 в силу, то есть с 1 марта. Желание американцев своими глазами увидеть наконец-то российскую ядерную Гидру оказалось столь сильным, что они, в отличие от своих российских коллег, решили воспользоваться правом инспекции, как только это стало возможным». Подробнее — в материале “Ъ”.

1998 год Российская смирная инициатива «Вот уже пять лет, как российский парламент не может ратифицировать договор СНВ-2, предусматривающий сокращение ядерных арсеналов России и США до 3–3,5 тысячи боезарядов к 2003 году. Просто наотрез отказывается, несмотря на уговоры со всех сторон. "Вам нужно, чтобы мы свернули свои ракеты! Тогда США станут полновластными хозяевами на земле и будут командовать всеми народами!" — дерзко бросил прямо в лицо тогдашнему шефу Пентагона Уильяму Перри депутат-коммунист Шандыбин, когда тот в марте позапрошлого года решил попробовать лично убедить российских парламентариев ратифицировать СНВ-2. Так Перри и уехал ни с чем». Подробнее — в материале “Ъ”.

2000 год Средство массового уничижения «Россия присоединилась к СНВ-2. Но не просто так. Неотъемлемой частью договора назван российско-американский протокол 1997 года, в соответствии с которым Москве была дана возможность уничтожить свои тяжелые ракеты с разделяющимися головными частями индивидуального наведения (представляющие наибольшую опасность для США) не к 2003-му, а к 31 декабря 2007 года — то есть после истечения срока их эксплуатации. Конгресс США в 1996 году ратифицировал СНВ-2. Но протокол не одобрил, поскольку ждал присоединения России к договору. Пока одобрение конгресса не будет получено, Москва отказывается выполнять СНВ-2». Подробнее — в материале “Ъ”.

2002 год СНВ-2 больше нет «Вчера в России и США по-разному отметили кончину договора по ПРО. Вашингтон провел первое испытание элементов ПРО морского базирования над акваторией Тихого океана и начал строительство шахт для ракет-перехватчиков на Аляске. А Москва вышла из уже не действующего договора СНВ-2. В четверг, как уже сообщал “Ъ”, Вашингтон вышел из договора по ПРО, служившего, по мнению Москвы, на протяжении трех десятилетий "краеугольным камнем стратегической стабильности". Это событие было отмечено первым испытанием элементов системы ПРО морского базирования над центральной частью акватории Тихого океана (проведение таких испытаний было запрещено договором по ПРО). Стартовавшая с ракетного крейсера Lake Erie ракета-перехватчик SM-3 успешно поразила на высоте 160 км учебную боеголовку баллистической ракеты, запущенной с ракетного полигона на острове Кауаи (Гавайи). Одновременно США приступили к строительству первых пяти шахтных пусковых установок для размещения ракет-перехватчиков системы ПРО». Подробнее — в материале “Ъ”.

2005 год Россия перевыполнила план ядерного разоружения «Начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ (ГУМО) генерал-полковник Игорь Валынкин вчера заявил журналистам, что, хотя "по договору СНВ-1 и по заявленным нашим президентом обязательствам Россия должна была сократить 64% своих ядерных боеприпасов, к настоящему моменту сократили уже 75%". Зато оставшееся оружие, по заверению генерала, боеспособно и находится под надежной охраной. 12-е Главное управление Минобороны отвечает за безопасное хранение и эксплуатацию ядерных тактических и стратегических боеприпасов, предназначенных для применения РВСН, ВМФ и ВВС, а также ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск. На входящем в его состав единственном в России Центральном полигоне (Новая Земля) ежегодно проводятся эксперименты по проверке надежности состоящих на вооружении ядерных боеприпасов. Хранение ядерных боезарядов осуществляется в 15 арсеналах, рассредоточенных на территории 13 субъектов РФ». Подробнее — в материале “Ъ”.

2009 год

Подписание СНВ отложили до теплых времен «Москва и Вашингтон больше не скрывают, что работа над новым договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) может сильно затянуться. Официальный представитель госдепа США Филип Кроули признал, что переговорный процесс "несколько осложнился и потребует большего времени", отметив, что это не сильно беспокоит американскую сторону. Источники “Ъ”, знакомые с ходом переговоров, связывают пробуксовки с тем, что сторонам не удалось договориться по таким вопросам, как обмен телеметрическими данными. Кроме того, собеседники “Ъ” признают, что после того, как США не удалось выйти на подписание договора до получения Бараком Обамой Нобелевской премии мира, переговорный энтузиазм Вашингтона угас». Подробнее — в материале “Ъ”.

2010 год Усушка и удружка «Подписанное в Праге в минувший четверг российско-американское соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) Кремль и Белый дом называли историческим. Договор, который будет действителен следующие десять лет, предписывает уже к 2017 году сократить ядерные арсеналы почти на треть. Москва и Вашингтон должны будут снизить количество ядерных боезарядов до 1550 единиц. А количество их носителей будет доведено до 800, при том что число оперативно развернутых носителей ограничивается 700 единицами». Подробнее — в материале «Ъ-Власть». Наступательная арифметика «Приложения об инспекциях, уведомлениях и обмене телеметрической информацией при ракетных пусках — последние три важнейшие части нового соглашения, подписанного президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля в Праге (см. "Власть" N 14). Стороны очень хотели сделать ДСНВ компактнее и проще — не получилось. В итоге общий объем превысил 300 страниц. Первые же оценки ДСНВ от политиков, военных и СМИ, как в России, так и в США, свелись в массе своей к дежурно-восторженным (это великий прорыв: мы победили) или патриотически-негативным (это кошмар: нас опять обманули). Прорывы и кошмары при этом на поверку оказываются, как правило, дутыми, а главное в договоре пока обходится стороной». Подробнее — в материале “Ъ”.

2012 год «Вокруг нашей страны непростая обстановка» «После ратификации начался новый этап жизненного цикла ДСНВ. Практический опыт его полномасштабной реализации станет объективным мерилом качества договора. Что уже сделано? Был проведен обмен исходными данными по составу и размещению СНВ на военных базах РФ и США. Сформированы инспекционные команды, проведен ряд предусмотренных для СНВ показов, начато проведение инспекций по новым правилам. Запущен механизм ДКК — двусторонней консультационной комиссии. На сегодняшний день главная проблема — это необходимость доурегулирования обмена телеметрической информацией. Это вопрос непростой, однако он решается». Подробнее — в материале “Ъ”.

2013 год Разоружение, от которого трудно отказаться «Президент США Барак Обама призвал Россию к новому радикальному сокращению ядерных арсеналов — стратегических и тактических. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заверил “Ъ”, что Москва "тщательным образом" проанализирует это предложение. Реакция же РФ будет, по его словам, определяться еще как минимум пятью факторами, влияющими на баланс сдерживания. Между тем США, по данным “Ъ”, ожидают ответа уже к сентябрю. Барак Обама выступил вчера с программной речью перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Он объявил об инициативе, которую, по словам источника “Ъ”, близкого к администрации США, "надеется сделать главным своим наследием",— по радикальному сокращению ядерных арсеналов. "Пока на планете будет существовать ядерное оружие, мы не сможем чувствовать себя в полной безопасности",— сказал американский президент, объявив о трех шагах, которые, по его мнению, должны приблизить мир "к глобальному ядерному нулю"». Подробнее — в материале “Ъ”.

2018 год Стратегические наступательные обвинения «Россия и США вчера объявили о достижении контрольных показателей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) от 2010 года. Вашингтон напомнил, что выполнил взятые на себя обязательства еще в прошлом году. Москва предоставила новые цифры, подтверждающие, что и она уложилась в срок. Между тем власти РФ усомнились в точности американского отчета, заявив, что речь идет не о "реальных сокращениях", а о переоборудовании части пусковых установок морских ракет Trident II и тяжелых бомбардировщиков В-52Н таким образом, что сохраняется возвратный потенциал. В американском посольстве “Ъ” заверили: "конверсионные процедуры, разработанные США" полностью соответствуют договору СНВ-3». Подробнее — в материале “Ъ”.

2020 год Американские заморозки «Россия и США продолжают давать совершенно противоположные оценки перспективам продления истекающего в феврале Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). После заочной перепалки руководителей делегаций двух стран к публичному выяснению отношений в сфере стратегической стабильности подключились главы внешнеполитических ведомств. И вновь с резко расходящимися прогнозами: в то время как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетовал, что позиция США ставит крест на продлении ДСНВ, его американский коллега Майк Помпео выразил надежду на то, что Россия примет условия США и договор будет продлен». Подробнее — в материале “Ъ”.

2021 год С чувством глубокого обсуждения «Москва и Вашингтон готовятся заново начать диалог в сфере контроля над вооружениями. После продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) перед Россией и США встает вопрос о дальнейших шагах в сфере контроля над вооружениями. И в Москве, и в Вашингтоне говорят, что открыты для разговора на эту тему. Но такой легкой добычи, как в случае с ДСНВ, уже не будет: сторонам предстоит долгая и сложная работа без гарантированного результата. В МИД РФ “Ъ” заявили, что хотели бы приступить к ней как можно скорее. При этом Москва заранее дает понять, что без учета ее требований "осмысленного и продуктивного диалога не получится"». Подробнее — в материале “Ъ”.

2024 год Доверяй, не проверяя «Власти США считают, что Россия грубо нарушает двусторонний Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), но полагают, что она продолжает придерживаться обозначенных в этом соглашении суммарных потолков на свои ядерные силы, а значит, стороны сохраняют паритет. Такой вывод содержится в новом докладе Госдепартамента США. Россия претензии в нарушении договора не принимает, поскольку считает его для себя приостановленным. Между тем в МИД РФ предупредили: "ввиду политики США", направленной на "обеспечение военного превосходства над геостратегическими соперниками", возможности России для поддержания ограничений на ее арсенал "неуклонно сокращаются"». Подробнее — в материале “Ъ”.

2025 год Все что ни делается, то к ядерному «В МИД РФ обрисовали ситуацию, которая может сложиться, если Москва и Вашингтон не договорятся о продлении ограничений в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), предложенном недавно президентом РФ Владимиром Путиным. По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, мир может столкнуться с "тотальным вакуумом в части ограничений на ядерные потенциалы, усилением напряженности и дальнейшим нарастанием ядерной опасности". Россия, как следует из его выступления, с этим справится и свою безопасность обеспечит, но предпочла бы избежать этого сценария». Подробнее — в материале “Ъ”.

2026 год «Проблемы в стратегической сфере лишь продолжают нарастать» «5 февраля истекает срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). После этой даты Москва и Вашингтон впервые за более чем полвека останутся без договоренностей в сфере контроля над вооружениями и без переговорного процесса по выработке каких-либо новых соглашений в этой сфере. О значении ДСНВ и будущем ядерного сдерживания в интервью специальному корреспонденту “Ъ” Елене Черненко рассказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, в период президентства которого и был подписан ДСНВ». Подробнее — в материале “Ъ”. Россия и США вышли на безлимит «В четверг, 5 февраля, истекает срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), важнейшего российско-американского соглашения, на протяжении 15 лет обеспечивавшего Москве и Вашингтону относительную прозрачность и предсказуемость в военно-ядерной сфере. Президент РФ Владимир Путин предлагал своему американскому коллеге Дональду Трампу сохранить на время главный пункт договора — лимиты на боезаряды, носители и пусковые установки. Но США, не желающие ограничивать свой арсенал на фоне наращивания Китаем собственного ядерного потенциала, так и не дали ответ на предложение Кремля. Власти РФ предупреждают, что без контроля над вооружениями ситуация в мире станет более опасной, но заверяют, что Россия к этому готова». Подробнее — в материале “Ъ”.

Информационный центр “Ъ”.