США решили вести переговоры по новому договору о ракетах «с позиции силы»

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон будет вести переговоры по новому договору о сокращении наступательных вооружений «с позиции силы». По его словам, Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III) «больше не выполняет свою функцию» и был заключен «в другое время».

«Мы установим высокие стандарты для всех потенциальных ядерных партнеров. И мы всегда будем вести переговоры с позиции силы»,— написал господин Рубио в соцсети X.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Это был последний документ, ограничивавший ядерные арсеналы России и США. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва готова вести диалог о договоре с Вашингтоном, если получит конструктивные ответы.

Президент США Дональд Трамп считает, что договор был заключен на невыгодных для Вашингтона условиях, и вместо его продления следует заключить новое соглашение. Кремль отмечал, что новый договор невозможен без учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании.