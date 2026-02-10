Небензя: РФ будет действовать ответственно после окончания ДСНВ

Москва будет вести себя ответственно даже после прекращения действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы исходим из того, что обе стороны (Россия и США.— "Ъ") не связаны какими-либо обязательствами в контексте договора. Однако наша страна в любом случае будет действовать ответственно и взвешенно, с опорой на анализ ситуации в области стратегической стабильности»,— сказал дипломат в интервью ТАСС.

ДСНВ, действовавший 15 лет и ограничивавший ядерные арсеналы России и США, истек 5 февраля. Российская сторона предлагала США сохранить взаимные ограничения еще на год, но ответа не получила.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и США вышли на безлимит».