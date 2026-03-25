Госдеп США допустил использование механизмов ДСНВ в новом договоре

Часть механизмов контроля из договора ДСНВ может лечь в основу будущих гарантий, заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас Динанно на слушаниях в конгрессе.

«В рамках ДСНВ были некоторые механизмы проверки, на мой взгляд, они не были достаточно надежными. Но, думаю, там есть некоторые вещи, на которых мы сможем построить (будущий договор.—"Ъ"), если возможность представится»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Документ оставался последним соглашением, ограничивавшим ядерные арсеналы России и США. В Вашингтоне сообщали о контактах по новому соглашению. Госдеп США заявлял, что договоренностей о продолжении соблюдения ограничений нет. Глава МИД Сергей Лавров заявлял в марте, что США не ответили на предложение Москвы по соблюдению договора.