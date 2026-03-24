Постпред России рассказал об условиях диалога с США о новом ядерном соглашении
Россия не исключает возобновления переговоров с США по контролю над ядерными вооружениями, но только при готовности Вашингтона уважать интересы Москвы в сфере безопасности. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
«Россия открыта к возобновлению диалога по стратстабильности и контролю над вооружениями, однако такое взаимодействие возможно только при условии нормализации двусторонних отношений и устранения в них многочисленных "раздражителей", а также при готовности США уважать законные интересы России в области безопасности»,— сказал дипломат в интервью «Известиям».
Дипломат подчеркнул, что российская позиция по этому вопросу неоднократно доводилась до американской стороны. При этом, по словам Гатилова, Вашингтон настаивает на многостороннем формате переговоров. В случае реализации такого сценария Россия будет настаивать на участии Великобритании и Франции, обладающих значительным ядерным потенциалом и входящих в НАТО.
Дипломат также отметил, что Москва не разделяет утверждения США о вреде ДСНВ для их нацбезопасности, но оставляет это «на совести американских коллег».