Шойгу: Россия никогда не уклонялась от обязательств в сфере стратстабильности

Москва никогда не уклонялась от выполнения своих обязательств в сфере стратегической стабильности, в то время как договорно-правовая основа этой области была разрушена по вине Вашингтона. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя по просьбе “Ъ” ситуацию вокруг истекшего 5 февраля российского-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«Сначала они (США.— “Ъ”) под надуманными предлогами денонсировали договор об ограничении систем ПРО, затем – разрушили ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.— “Ъ”) и в одностороннем порядке вышли из Договора по открытому небу. Кто и как нарушал условия данных соглашений всем хорошо известно, факты российской стороной приводились неоднократно,— напомнил Сергей Шойгу.— Москва же никогда не уклонялась от выполнения своих обязательств. Именно по вине Вашингтона сегодня полностью разрушена договорно-правовая основа стратегической стабильности».

В то же время он подчеркнул: «Наша страна по-прежнему открыта к рассмотрению инициатив по созданию новой договорно-правовой базы в области глобальной стабильности при формировании для этого соответствующих условий».

Напомним, на днях американские официальные лица наконец пояснили, почему Дональд Трамп не принял предложение Владимира Путина о сохранении ограничений на ядерные боезаряды и носители после истечения ДСНВ. Договор, как следует из их комментариев, был США невыгоден, кроме того, Россия его якобы нарушала, а в будущем договариваться нужно только на троих — вместе с Китаем. Россия считает, что ДСНВ был взаимовыгодным, нарушали его США, а если уж и выходить на многосторонние договоренности, то с привлечением Франции и Британии

Елена Черненко