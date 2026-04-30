США предложили России и Китаю меры снижению рисков в ядерной сфере

США представили России и Китаю предложения по транспарентности, снижению рисков и испытаниям в сфере ядерного оружия. Об этом заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо.

«Мы передали России и Китаю, а также странам "ядерной пятерки" подробные предложения о возможных первоначальных шагах, в том числе в области транспарентности, снижения рисков и испытаний»,— сказал господин Йо на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) (цитата по «РИА Новости»).

5 февраля истек срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Президент России Владимир Путин несколько раз выражал готовность продлить действие центральных количественных ограничений договора еще на год при условии аналогичных обязательств со стороны США. Президент США Дональд Трамп называл это «хорошей идеей», но конкретного ответа не дал.

Обзорная конференция по ДНЯО открылась 27 апреля в Нью-Йорке. Она продлится до 22 мая.