Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника. Он подтвердил приверженность России достигнутым в Анкоридже пониманиям и заявил о намерениях довести до конца возвращение исконно русских земель в «родную гавань». Из международных приоритетов — сотрудничество со странами Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Главные заявления господина Лаврова — в подборке «Ъ».

ДСНВ России в связи с завершением Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) предстоит обеспечить необходимый уровень предсказуемости в сфере стратегической стабильности.

Переговоры по Украине Россия готова двигаться по переговорному пути решения украинского кризиса с опорой на понимания, достигнутые Путиным и Трампом в Анкоридже.

Надеемся, что «партия войны», которая которая «окопалась» в Брюсселе, Лондоне и некоторых других европейских столицах, не остановит начатое Россией и США движение к миру на Украине.

Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Россия доведет до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в «родную гавань».

МИД поможет обеспечить честное наблюдение на выборах в Госдуму в Крыму, Севастополе, Донецке, Луганске и в других новых регионах. Такой опыт у нас есть.

Россия будет настойчиво бороться с «двойными стандартами» и попытками навязывания несогласованных рецептов урегулирования конфликтов.

Украинский конфликт Военные угрозы национальной безопасности России со стороны Украины должны быть устранены.

Россия предпочитает, чтобы устранение первопричин было достигнуто путем дипломатии.

Достижение целей СВО поможет созданию архитектуры евразийской безопасности.

Россия будет добиваться безусловного учета ее интересов при согласовании договоренностей с партнерами.

Россия не видит альтернативы добрососедству с сопредельными государствами.