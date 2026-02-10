Лавров выступил в МИД РФ: Анкоридж, исконно русские земли в «гавани» и «окопавшаяся партия войны»
Лавров: Россия предпочитает решать конфликт на Украине путем дипломатии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника. Он подтвердил приверженность России достигнутым в Анкоридже пониманиям и заявил о намерениях довести до конца возвращение исконно русских земель в «родную гавань». Из международных приоритетов — сотрудничество со странами Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Главные заявления господина Лаврова — в подборке «Ъ».
ДСНВ
- России в связи с завершением Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) предстоит обеспечить необходимый уровень предсказуемости в сфере стратегической стабильности.
Переговоры по Украине
- Россия готова двигаться по переговорному пути решения украинского кризиса с опорой на понимания, достигнутые Путиным и Трампом в Анкоридже.
- Надеемся, что «партия войны», которая которая «окопалась» в Брюсселе, Лондоне и некоторых других европейских столицах, не остановит начатое Россией и США движение к миру на Украине.
- Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Россия доведет до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в «родную гавань».
- МИД поможет обеспечить честное наблюдение на выборах в Госдуму в Крыму, Севастополе, Донецке, Луганске и в других новых регионах. Такой опыт у нас есть.
- Россия будет настойчиво бороться с «двойными стандартами» и попытками навязывания несогласованных рецептов урегулирования конфликтов.
Украинский конфликт
- Военные угрозы национальной безопасности России со стороны Украины должны быть устранены.
- Россия предпочитает, чтобы устранение первопричин было достигнуто путем дипломатии.
- Достижение целей СВО поможет созданию архитектуры евразийской безопасности.
- Россия будет добиваться безусловного учета ее интересов при согласовании договоренностей с партнерами.
- Россия не видит альтернативы добрососедству с сопредельными государствами.
Внешнеполитические приоритеты
- В числе приоритетов России — сотрудничество со странами Латинской Америки. Подтверждаем нашу солидарность с народами Венесуэлы и Кубы.
- Россия расширяет взаимодействие с арабскими государствами и другими странами исламского мира, государствами и объединениями Африканского континента.
- Россия будет уделять внимание укреплению позиций в ООН,G20 и на других глобальных площадках.
- Россия продолжит стратегическое партнерство с Китаем, Индией, Бразилией, Египтом, ЮАР. В числе основных задач — углубление сотрудничества в рамках БРИКС.
- Россия вместе с единомышленниками ускорит создание санкционно устойчивых механизмов.
- Боевое братство России и КНДР по освобождению Курской области воплотится в общих проектах.
- Россия будет добиваться признания нападения Гитлера геноцидом советского народа.