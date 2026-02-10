Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лавров выступил в МИД РФ: Анкоридж, исконно русские земли в «гавани» и «окопавшаяся партия войны»

Лавров: Россия предпочитает решать конфликт на Украине путем дипломатии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника. Он подтвердил приверженность России достигнутым в Анкоридже пониманиям и заявил о намерениях довести до конца возвращение исконно русских земель в «родную гавань». Из международных приоритетов — сотрудничество со странами Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. Главные заявления господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Председатель Совета ветеранов МИД России Валерий Морозов (слева) и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время церемонии

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

ДСНВ

  • России в связи с завершением Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) предстоит обеспечить необходимый уровень предсказуемости в сфере стратегической стабильности.

Переговоры по Украине

  • Россия готова двигаться по переговорному пути решения украинского кризиса с опорой на понимания, достигнутые Путиным и Трампом в Анкоридже.
  • Надеемся, что «партия войны», которая которая «окопалась» в Брюсселе, Лондоне и некоторых других европейских столицах, не остановит начатое Россией и США движение к миру на Украине.
  • Народ Крыма, Донбасса и Новороссии выразил свою волю на референдумах. Россия доведет до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в «родную гавань».
  • МИД поможет обеспечить честное наблюдение на выборах в Госдуму в Крыму, Севастополе, Донецке, Луганске и в других новых регионах. Такой опыт у нас есть.
  • Россия будет настойчиво бороться с «двойными стандартами» и попытками навязывания несогласованных рецептов урегулирования конфликтов.

Украинский конфликт

  • Военные угрозы национальной безопасности России со стороны Украины должны быть устранены.
  • Россия предпочитает, чтобы устранение первопричин было достигнуто путем дипломатии.
  • Достижение целей СВО поможет созданию архитектуры евразийской безопасности.
  • Россия будет добиваться безусловного учета ее интересов при согласовании договоренностей с партнерами.
  • Россия не видит альтернативы добрососедству с сопредельными государствами.

Внешнеполитические приоритеты

  • В числе приоритетов России — сотрудничество со странами Латинской Америки. Подтверждаем нашу солидарность с народами Венесуэлы и Кубы.
  • Россия расширяет взаимодействие с арабскими государствами и другими странами исламского мира, государствами и объединениями Африканского континента.
  • Россия будет уделять внимание укреплению позиций в ООН,G20 и на других глобальных площадках.
  • Россия продолжит стратегическое партнерство с Китаем, Индией, Бразилией, Египтом, ЮАР. В числе основных задач — углубление сотрудничества в рамках БРИКС.
  • Россия вместе с единомышленниками ускорит создание санкционно устойчивых механизмов.
  • Боевое братство России и КНДР по освобождению Курской области воплотится в общих проектах.
  • Россия будет добиваться признания нападения Гитлера геноцидом советского народа.

