Россия и США провели переговоры об ограничении ядерного вооружения

Делегации России и США провели переговоры, посвященные созданию нового договора о контроле над ядерным оружием. Об этом сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники. Встреча состоялась во время Конференции по разоружению в Женеве.

Детали встречи не сообщаются. Агентства указывают, что американская сторона хочет также обсудить вопрос с делегацией из КНР: США настаивают, что новое соглашение о нераспространении ядерного оружия должно быть многосторонним, и Китай должен быть его участником. Переговоры с китайской стороной США планируют провести уже сегодня.

По оценкам США, в 2010 году у Китая было всего около 200 ядерных зарядов. Теперь же, по утверждению американской стороны, у Китая сейчас достаточно ресурсов, чтобы к 2030 году увеличить количество своих ядерных боеголовок до тысячи. Власти КНР называли предыдущие призывы США присоединиться к переговорам по ядерному разоружению нечестными и неразумными, поскольку ядерный арсенал Китая намного меньше американского.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) России и США истек 5 февраля. Соглашение продлено не было.

