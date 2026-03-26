МИД РФ: Россия продолжает придерживаться лимитов на боезаряды по ДСНВ

Россия продолжает придерживаться количественных лимитов истекшего 5 февраля Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заключенного с США в 2010 году. Это следует из подготовленного МИД РФ Национального доклада Российской Федерации к Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая откроется в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в конце апреля.

«На момент представления данного Национального доклада количественные показатели соответствующего арсенала Российской Федерации по-прежнему не выходят за предельные уровни по прекратившему свое действие ДСНВ»,— указано в документе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет сохранять мораторий на превышение лимитов, установленных по ДСНВ, если США не выйдут за соответствующие ограничения.

Сфера охвата ДСНВ включает межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), тяжелые бомбардировщики (ТБ), засчитываемые за этими вооружениями боезаряды, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ. Договор предусматривал, что имеющиеся у России и США суммарные количества стратегических наступательных вооружений через семь лет после его вступления в силу (5 февраля 2018 года) и в дальнейшем не должны превышать:

700 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых ТБ;

1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (за каждым развернутым ТБ засчитывается по одному боезаряду);

800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также ТБ.

Президент России Владимир Путин предлагал своему американскому коллеге Дональду Трампу сохранить на время главный пункт договора — лимиты на боезаряды, носители и пусковые установки. Но США, не желающие ограничивать свой арсенал из-за наращивания Китаем собственного ядерного потенциала, так и не дали ответ на предложение Кремля.

«На дату окончательного истечения срока действия ДСНВ наша страна была вынуждена констатировать, что указанная инициатива (Владимира Путина.— “Ъ”) была проигнорирована американской стороной и преднамеренно оставлена без ответа»,— указано в российском докладе к Конференции по ДНЯО.

Елена Черненко