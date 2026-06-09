МИД РФ отверг угрозу российского тактического ядерного оружия США

Российское тактическое ядерное оружие не угрожает США. Попытки поставить вопрос о нем во главу угла переговоров по контролю над ядерными вооружениями бесперспективны, рассказал глава российской делегации на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол РФ по особым поручениям Андрей Белоусов

Фото: МИД РФ Посол РФ по особым поручениям Андрей Белоусов

Фото: МИД РФ

«Что касается нашего тактического ядерного оружия, то оно не угрожает США, не подрывает то уравнение безопасности, которое складывалось еще в ранние постсоветские времена и продолжает быть основой стратегической стабильности по настоящее время», — отметил господин Белоусов на семинаре ПИР-центра (цитата по ТАСС).

Россия также настаивает на том, чтобы США вывели ядерное оружие из Европы. Всю инфраструктуру для его размещения в европейских странах необходимо демонтировать, добавил посол.

«Принимая во внимание возможность поражения важнейших объектов гражданской и военной инфраструктуры на территории России, размещенное в Европе американское ядерное оружие является по сути стратегическим», — уточнил Андрей Белоусов.

В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин предложил сохранить количественные ограничения по Договору о стратегических ядерных вооружениях (ДСНВ) еще на год, если США возьмут на себя те же обязательства. Однако американская сторона не дала официального ответа. В феврале этого года срок действия договора истек. Российская сторона заявляла, что продолжает придерживаться количественных лимитов ДСНВ.

Договор о стратегических ядерных вооружениях — крупное двустороннее соглашение между Россией и США, ограничивающее их ядерные арсеналы. Он был подписан в 2010 году и продлен в 2021-м.