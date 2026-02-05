Bloomberg: в Конгрессе призывали Трампа не рассматривать идею РФ продлить ДСНВ

Некоторые законодатели–республиканцы в частном порядке призывали президента США Дональда Трампа не рассматривать идею России продлить действие Договора о стратегических наступательных вооружениях. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Срок ДСНВ истек 5 февраля.

Господина Трампа предупреждали о риске того, что продление ДСНВ будет ограничивать военные возможности США, но не сдерживать Россию, пояснил собеседник Bloomberg. На слушаниях в Сенате 3 февраля бывший командующий Стратегическим командованием США Чарльз Ричард заявил, что продление ДСНВ «помешает США противостоять вызову, исходящему от быстрого наращивания военной мощи Китая».

В сентябре президент России Владимир Путин предложил как минимум на год продлить количественные ограничения по ДСНВ, если США возьмут на себя те же обязательства. Дональд Трамп называл это «хорошей идеей», но конкретного ответа не дал. В январе он заявил, что можно заключить «соглашение получше».

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и США вышли на безлимит».