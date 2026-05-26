Сергей Рябков: Россия не отказывается от идеи контроля над вооружениями

Российская сторона не отказывается от концепции контроля над вооружениями, несмотря на то что в этой сфере остается все меньше соглашений, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на круглом столе, посвященном кризису стратегической стабильности и путям его преодоления в рамках проходящего в Москве Международного форума по безопасности (организованного Совбезом РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы не отказываемся от концепции, от самой идеи контроля над вооружениями. Мы по-прежнему рассматриваем его в качестве полезного инструментария, способного при соблюдении определенных условий содействовать поддержанию достаточного уровня международной стабильности и отвечать интересам национальной безопасности нашей страны»,— утверждает Сергей Рябков.

По его словам, «на сегодня далеко не все (в этой сфере.— “Ъ”) разрушено». «Продолжает действовать целый ряд двусторонних и многосторонних соглашений, которые сохраняют актуальность и жизнеспособность»,— напомнил он.

Сергей Рябков также указал на возросшие риски прямого военного столкновения между ядерными странами «с потенциально катастрофическими последствиями». По его мнению, сегодня «не просто сохраняется, а нарастает опасность лобового столкновения НАТО с нашей страной, что означало бы прямой вооруженный конфликт ядерных держав». «Однако даже эта угроза пока не удерживает коллективную противостоящую России евронатовскую группу от попыток повышать ставки в противостоянии с Москвой»,— считает замминистра.

Во время мероприятия был представлен подготовленный МГИМО МИД России совместно с ПИР-Центром ежегодник по вопросам международной безопасности — Security Index Yearbook: Global edition, том 2 (2026–2027).

Общаясь с журналистами, Сергей Рябков также рассказал о деталях разговора глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Марко Рубио об ударах по Киеву.

Елена Черненко