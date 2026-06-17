Трамп предложил заключить с Россией и КНР договор о сокращении ядерных арсеналов

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией и Китаем соглашение о сокращении ядерных арсеналов. По его словам, у США крупнейший в мире арсенал ядерного оружия, Россия находится на втором месте, а Китай может достичь американского уровня через пять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP Дональд Трамп

Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP

«Нам следует заключить соглашение о денуклеаризации, это было бы просто великолепно. Нам все это не нужно, нам не нужно иметь возможность взорвать весь мир 300 раз»,— сказал господин Трамп на пресс-конференции по итогам саммита G7 во Франции (трансляция велась на YouTube-канале Fox).

С 2011 года между США и Ираном действовал Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Он истек 5 февраля, стороны не продлили соглашение. Это был последний документ, ограничивающий ядерные арсеналы России и США. Российская сторона заявляла о готовности к диалогу с США после истечения договора. Администрация США предложила включить в новый потенциальный договор Китай.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и США вышли на безлимит».