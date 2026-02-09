Рябков: нет оснований для запуска переговоров с США по ДСНВ

Оснований говорить о запуске нового переговорного процесса с США по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы неоднократно говорили о необходимости увидеть более глубокие, далеко идущие изменения к лучшему в подходах США к вопросам, которые обсуждаются нами»,— сказал Сергей Рябков на полях встречи шерп БРИКС в Нью-Дели (цитата по «РИА Новости»). По его словам, предпосылки для запуска диалога возникнут, когда политика США по отношению к России изменится.

Срок действия СНВ-3, подписанного США и Россией в 2010 году, истек 5 февраля. Россия предлагала придерживаться количественных ограничений по этому соглашению еще в течение года после завершения срока, но США не отвечали на эту инициативу. Позднее Госдепартамент пояснил: договор изначально был невыгоден для Вашингтона, российская сторона его нарушала, а в нынешних условиях требуется новое соглашение с участием и Китая.

Лусине Баласян