Россия намерена выстраивать ядерную политику в зависимости от действий Запада

Россия после отказа США от предложений по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) намерена выстраивать ядерную политику на основе анализа военной политики западных стран. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов.

«С учетом отказа США от наших прагматичных предложений по "пост-ДСНВ" будем выстраивать свою линию в данной сфере на основе тщательного анализа военной политики западных ядерных государств и общей обстановки в стратегической сфере»,— сказал господин Белоусов на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как добавил посол, Россия готова к диалогу о стабилизации стратегической обстановки. По его словам, это возможно только в случае формирования надлежащих условий для взаимодействия.

Срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля. Владимир Путин заявлял о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Президент США Дональд Трамп называл это «хорошей идеей», но конкретного ответа не дал.