Белый дом не подтвердил информацию о сохранении ограничений по ДСНВ

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что не знает о временных соглашениях США и России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом она сказала на пресс-конференции в резиденции.

Сегодня Axios сообщил, что после переговоров в Абу-Даби США и Россия согласились соблюдать условия ДСНВ еще минимум шесть месяцев. В это время будут идти дискуссии о потенциальном новом соглашении.

«Насколько мне известно, нет»,— ответила госпожа Левитт на вопрос репортера о временном соглашении. После этого она зачитала пост президента США Дональда Трампа в Truth Social, в котором он призвал создать новое соглашение, а не продлевать старый договор. В посте американский президент отметил, что ДСНВ грубо нарушается.

Срок действия договора истекает 5 февраля. Этот документ ограничивал ядерные арсеналы России и США.

