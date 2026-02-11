Вэнс: США и Россия ведут переговоры об обновлении ДСНВ

США и Россия ведут переговоры об изменениях в новом договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

«Он (ДСНВ.—“Ъ”) изменится по сравнению с тем, каким он был, и это часть переговоров, которые мы ведем с русскими», — рассказал вице-президент США (трансляция велась на телеканале C-Span). Он добавил, что Белый дом намерен добиться хорошего результата для американского народа, то есть ограничить распространение ядерного оружия.

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) включает ограничения на количество развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) — 700 единиц, а также на количество боезарядов на них — 1550 единиц, на развернутые и неразвернутые пусковые установки МБР, БРПЛ и ТБ — 800 единиц.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Договор был подписан 8 апреля 2010 года президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Начиная с 2023 года соглашение фактически носило формальный характер, однако стороны продолжали соблюдать установленные им лимиты на количество боезарядов, носителей и пусковых установок.