В США назвали условие для нового договора по ядерным арсеналам

Администрация США хочет, чтобы новый договор по контролю над ядерными вооружениями с Россией распространялся на тактическое оружие и включал Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет заключить новый договор, поскольку договор Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III) был несовершенным.

Ранее сегодня в соцсети X господин Трамп назвал ДСНВ «плохо согласованным» и «сильно нарушающимся». Как отметил американский президент, «вместо того чтобы продлевать» старый договор, необходимо позволить «ядерным экспертам разработать новое соглашение, которое прослужит долго в будущем».

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Это был последний документ, ограничивавший ядерные арсеналы России и США. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва готова вести диалог о договоре с Вашингтоном, если получит конструктивные ответы.