Сегодня истекает срок соглашения между РФ и США по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Международные обозреватели пытаются проанализировать сложившуюся ситуацию и понять, к каким последствиям для глобальной безопасности это может привести.

CNN (Атланта, Джорджия) Заканчивается срок действия ключевого договора о ядерном оружии. Это признак ослабления статуса России как сверхдержавы После распада бывшего Советского Союза роль России на международной арене значительно ослабла. Однако сохранение статуса ядерной сверхдержавы, примерно на равных с Соединенными Штатами, гарантировало даже ослабленной Москве место за главным столом международной дипломатии. Президент США отмахнулся от ужасающей перспективы мира без ядерных ограничений. «Если он истечет, значит, истечет»,— пошутил Дональд Трамп в январе, намекая на возможность заключения «лучшего» соглашения в будущем. Администрация господина Трампа, например, уже вновь подняла идею создания ядерных линкоров «класса Трамп» — политику времен холодной войны, от которой отказались десятилетия назад. Бывший Советский Союз мог бы составить ему конкуренцию. Но с экономикой и оборонным бюджетом, которые составляют лишь малую часть бюджета Вашингтона, у Москвы практически нет надежды угнаться за ним, что усугубляет и без того огромный разрыв в силе и влиянии между старыми соперниками. Истечение срока действия договора СНВ-3 знаменует собой конец эпохи не только договоров о контроле над вооружениями между «сверхдержавами», которые были сосредоточены исключительно на Москве и Вашингтоне, но и эпохи, в которой США были готовы принять ограничения на ядерное оружие.

Sky News (Лондон, Великобритания) Мы стоим на пороге мира, в котором нет контроля над ядерными вооружениями Владимир Путин предложил неформальное продление договора на 12 месяцев, но Дональд Трамп пока не дал согласия. Кто-то считает, что он сумасшедший, если не соглашается, поскольку США тогда проиграют в возможной гонке вооружений. Но другие думают, что это правильный шаг, так как тогда Америка сможет свободно соперничать с ростом ядерных арсеналов других стран, как, например, Китая. И президент США явно думает о Китае — он говорит, что хочет заключить новый трехсторонний договор, включающий Пекин. Но люди, работавшие с такими вопросами, говорят, что это все равно что выдавать желаемое за действительное. Отказываясь от заключения соглашения в последний момент, мы вступаем на неизведанную территорию, и кто знает, на сколько. Стратегическая стабильность не изменится в одночасье, но отсутствие какого бы то ни было соглашения, показывает до чего докатились отношения США и России. И это может сделать мир гораздо более опасным местом.

Die Zeit (Гамбург, Германия) Россия обвиняет США в намеренном отказе от договора о разоружении Впервые за последние 50 лет между Россией и США не будет обязывающего договора, ограничивающего их ядерные арсеналы. Эксперты опасаются, что это может позволить обеим странам еще больше наращивать ядерные силы в долгосрочной перспективе, что способно привести к новой гонке ядерных вооружений… Противники СНВ-3 в США заявляют, что всего через несколько лет впервые в истории стране придется противостоять не одному, а сразу двум одинаково мощным ядерным державам — России и Китаю — и поэтому США необходимы ядерные силы, сравнимые с совокупным арсеналом России и Китая. Противники такого подхода отмечают, что это, в свою очередь, может спровоцировать Китай и Россию на увеличение военной мощи.

The Japan Times (Токио, Япония) Прекращение американо-российского ядерного соглашения вызывает опасения неконтролируемой гонки вооружений Аналитики говорят, что эти события неизбежно повлияют и на политику безопасности Японии. В четверг, выступая перед журналистами, заместитель главы аппарата премьер-министра Кэи Сато заявил, что Токио считает «крайне важным» вовлечение стран, включая США, Россию и Китай, в усилия по контролю над вооружениями и разоружению, особенно учитывая, что ситуация вокруг этого вопроса становится «все более напряженной». «Будучи единственной страной, пострадавшей от атомных бомбардировок во время войны, Япония полна решимости продолжать продвигать реалистичные и практические инициативы, направленные на достижение мира без ядерного оружия, и возглавлять международные усилия»,— отметил Сато. Но Токио, который продолжает полагаться на «ядерный зонтик» США, вероятно, пойдет дальше. Правительство уже рассматривает вопрос о пересмотре давно установленных трех принципов, которые гласят, что Япония не будет обладать, производить или допускать размещение ядерного оружия на своей территории.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик