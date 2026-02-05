Что такое ДСНВ

5 февраля истек срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подписанный 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. История документа и его краткое содержание — в справке «Ъ».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он заменил Договор о стратегических наступательных вооружениях 1991 года и Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года.

Сфера охвата ДСНВ включает межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), тяжелые бомбардировщики (ТБ), засчитываемые за этими вооружениями боезаряды, а также пусковые установки (ПУ) МБР и БРПЛ.

Договор предусматривал, что имеющиеся у сторон суммарные количества стратегических наступательных вооружений через семь лет после его вступления в силу (5 февраля 2018 года) и в дальнейшем не должны превышать:

700 единиц для развернутых МБР, развернутых БРПЛ и развернутых ТБ;

1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР и БРПЛ, а также боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (за каждым развернутым ТБ засчитывается по одному боезаряду);

800 единиц для развернутых и неразвернутых ПУ МБР и БРПЛ, а также ТБ.

Предусматривалось, что каждая из сторон имеет право самостоятельно определять состав и структуру своих стратегических наступательных вооружений. Запрещалось их базирование за пределами национальной территории.

При наступлении контрольной даты по выходу на предусмотренные договором сокращения стратегических наступательных вооружений Россия выполнила свои обязательства. Вашингтон также заявил о достижении согласованных суммарных количественных уровней. Однако Россией это было оспорено на том основании, что в дополнение к реальным сокращениям часть вооружений была выведена американцами из зачета по договору в одностороннем порядке.

Договор предусматривал однократное продление на пять лет, чем стороны воспользовались в 2021 году. Опция повторного продления в ДСНВ не заложена.

С 2023 года ДСНВ действует лишь номинально (но стороны тем не менее придерживаются предусмотренных им ограничений на боезаряды, носители и пусковые установки).