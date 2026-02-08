США вступили в гонку аргументов

Американские официальные лица наконец пояснили, почему Дональд Трамп не принял предложение Владимира Путина о сохранении ограничений на ядерные боезаряды и носители после истечения двустороннего Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Договор, как следует из их комментариев, был США невыгоден, кроме того, Россия его якобы нарушала, а в будущем договариваться нужно только на троих — вместе с Китаем. Россия считает, что ДСНВ был взаимовыгодным, нарушали его США, а если уж и выходить на многосторонние договоренности, то с привлечением Франции и Британии. В сложившейся ситуации выйти на компромисс будет непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь Марко Рубио объяснил, почему США не приняли предложение Кремля по поводу продления ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях

ДСНВ уже истек (5 февраля), когда американские дипломаты наконец публично высказались о причинах, по которым Дональд Трамп не согласился на предложение Владимира Путина на добровольной основе сохранить на год и более лимиты на ядерные боезаряды, носители и пусковые установки, предусматривавшиеся договором. Эту идею российский президент высказал в сентябре прошлого года, его американский коллега в беседе с журналистами назвал ее «хорошей», но официального ответа на инициативу Кремля Белый дом так и не дал, и договор истек без каких-либо дополнительных договоренностей.

Заявления госсекретаря США Марко Рубио (на сайте Госдепа) и его зама Томаса Динанно (на конференции в Женеве) вряд ли можно считать официальным ответом (он все же должен был бы прозвучать на президентском уровне), но они хотя бы проливают свет на соображения американской администрации. Причин, по которым Вашингтон не заинтересовался предложением Москвы, судя по этим комментариям, три.

Первая: ДСНВ, по заявлениям Марко Рубио и Томаса Динанно, изначально был невыгоден США, так как учитывал лишь стратегическое ядерное оружие России, но не тактическое.

По экспертным оценкам, у РФ около 1800 тактических ядерных боеголовок, а у США — около 200 (большая часть из них размещена в Европе). Американцы ранее неоднократно пытались вовлечь Россию в процесс контроля над этими вооружениями, но отказывались даже обсуждать свои арсеналы в Европе, что было неприемлемо для РФ. Администрация президента США Барака Обамы, при котором в 2010 году был подписан ДСНВ, неоднократно подчеркивала, что считает этот договор взаимовыгодным.

Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в своем выступлении на Конференции по разоружению отметил, что, «несмотря на ряд проблемных моментов, на определенном историческом этапе ДСНВ сыграл значительную позитивную роль». «Договор способствовал усилиям по устранению стимулов к гонке стратегических вооружений и позволил предпринять значительные сокращения стратегических наступательных вооружений в арсеналах сторон. Благодаря ДСНВ в ракетно-ядерной сфере на долгосрочной основе обеспечивалась предсказуемость»,— подчеркнул он.

Вторая причина, по которой США не приняли предложение РФ по ДСНВ, судя по комментариям американских дипломатов, такова.

Россия, напомнили они, еще в 2023 году в одностороннем порядке приостановила действие этого договора, а до этого якобы нарушала его. Как именно, они не пояснили.

Вероятно, речь идет о разногласиях между Вашингтоном и Москвой по поводу предусмотренных ДСНВ инспекций, которые были приостановлены сторонами в 2020 году на фоне эпидемии коронавируса и которые США хотели возобновить в 2022 году, на что Россия по ряду причин не согласилась (см. “Ъ” от 10 августа 2022 года).

При этом у России претензии к США по ДСНВ появились гораздо раньше: она на протяжении многих лет указывала на то, что переоборудованные в рамках договора пусковые установки американских баллистических ракет подводных лодок и бомбардировщики B-52 можно легко вернуть в состояние, подходящее для ядерных миссий. Американская сторона называла эти конверсии необратимыми, но впоследствии выяснилось, что они достаточно быстро и без больших затрат могут быть реверсированы.

Что касается решения России о приостановке действия ДСНВ в 2023 году, то Геннадий Гатилов отметил, что оно было вынужденным «ввиду нарушения предыдущей американской администрацией (Джо Байдена.— “Ъ”) базовых принципов и пониманий, на которых был основан договор». Среди прочего он напомнил о заявленном американскими официальными лицами курсе на «стратегическое поражение» России и содействие Украине в нанесении ударов по объектам, которые покрывал ДСНВ (включая аэродромы, где базируются российские стратегические бомбардировщики). При этом он подчеркнул, что, даже несмотря на приостановку действия договора, его положительное значение и после 2023 года не исчезло. «Это было связано с тем фактом, что в 2023 году Россия и США заявили о намерении продолжать придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ»,— пояснил он.

Третья причина, по которой США не пошли на сохранение лимитов по ДСНВ, судя по уделенному ей вниманию, является для Вашингтона основной.

Договор, как констатировали Марко Рубио и Томас Динанно, не учитывает растущего ядерного арсенала Китая, который США также считают своим соперником.

«Быстрое и непрозрачное наращивание Китаем своего ядерного арсенала после вступления в силу ДСНВ сделало устаревшими прежние модели контроля над вооружениями, основанные на двусторонних соглашениях между США и Россией»,— заявил госсекретарь США. По его словам, с 2020 года Китай увеличил свои запасы ядерного оружия с 200 до более чем 600 единиц и планирует к 2030 году иметь более 1000 боеголовок. «Соглашение о контроле над вооружениями, не учитывающее наращивания вооружений Китаем, за которое выступает Россия, несомненно, сделает Соединенные Штаты и наших союзников менее защищенными,— отметил Марко Рубио.— Нужен не старый добрый ДСНВ, а что-то новое. Договор, отражающий то, что США вскоре могут столкнуться не с одним, а с двумя ядерными соперниками в лице России и Китая».

Власти РФ, впрочем, и не призывали сохранить или продлить «старый добрый» ДСНВ, а лишь предлагали на время продолжать на добровольной основе придерживаться его количественных потолков, с тем чтобы избежать новой гонки ядерных вооружений и дать сторонам время для выработки каких-то новых договоренностей в этой сфере. Россия никогда не возражала против участия Китая в процессе контроля над вооружениями, но отказывалась давить на него, к чему ее активно призывали США в ходе первого президентского срока Дональда Трампа. Китай же после выступлений Марко Рубио и Томаса Динанно в очередной раз заявил, что не намерен подключаться к переговорам с США и РФ по ограничению ядерных вооружений, поскольку его арсеналы несопоставимы с их арсеналами.

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия обладает 4380 ядерными боеголовками, а США — 3708 (в эти цифры не входят списанные и еще не утилизированные заряды, а данные по РФ приблизительные, так как она с 2023 года не обнародует информацию о своем стратегическом арсенале, а о тактическом не публиковала и ранее). Власти Китая тоже не публикуют данные о своем ядерном оружии. SIPRI же оценивает количество ядерных боеголовок у Китая в 500 штук, но отмечает, что он быстрее других стран наращивает свой потенциал. У Франции около 290 ядерных боеголовок, а у Великобритании — около 230.

Говоря о перспективах многостороннего диалога по контролю над ядерными вооружениями, Геннадий Гатилов подчеркнул, что для России принципиальное значение будет иметь подключение к нему Франции и Британии, «которые являются военными союзниками США по НАТО, провозгласившему себя "ядерным альянсом"». Ни в Париже, ни в Лондоне в этом на данный момент, однако, не заинтересованы.

Между тем американские официальные лица не только выразили обеспокоенность растущим ядерным арсеналом Китая, но и обвинили Пекин в тайном проведении полноценных ядерных испытаний, что идет вразрез с международными обязательствами КНР.

Такое испытание Китай, по словам Томаса Динанно, якобы провел 22 июня 2020 года.

Власти КНР это обвинение пока не прокомментировали, однако на него отреагировал исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд. Он напомнил, что у организации есть Международная система мониторинга (в которой участвуют и США), которая позволяет надежно и оперативно обнаруживать любые признаки нарушения моратория на ядерные испытания. Никаких данных о том, что 22 июня 2020 года какая-либо из стран проводила подобные тесты, система, по его словам, не обнаружила.

С учетом прозвучавших комментариев можно сказать, что поиск взаимоприемлемых решений в рамках режима пост-ДСНВ будет непростым. По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, в ходе президентского срока которого был заключен истекший договор, Вашингтон выдвигает нереалистичные требования. «Госдеп назвал договор несовершенным — "он не распространялся на тактические ядерные вооружения и не включал Китай". Ах так? А как насчет Британии и Франции? Гиперзвука? Заявление Вашингтона означает одно: на таких условиях никакого соглашения никогда не будет. Скажите уж честно»,— написал Дмитрий Медведев в соцсетях.

Елена Черненко