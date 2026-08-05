Как американское «лучшее» стало врагом хорошего

5 августа исполняется полгода с истечения срока действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Москва предлагала на время оставить в действии его ключевые положения, чтобы избежать новой гонки вооружений. Но в Вашингтоне этим не заинтересовались, заявив о желании выработать соглашение «получше», да еще и с участием Китая. Источник “Ъ” в МИД РФ, однако, пояснил, что никакого диалога по этой теме между Россией и США сейчас нет, а выступать с очередными инициативами российская сторона в нынешней ситуации не видит смысла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

С истечением важнейшего российско-американского договора — ДСНВ — Москва и Вашингтон впервые с 1970-х годов остались без каких-либо официально оформленных соглашений в сфере контроля над вооружениями и неформальных договоренностей и переговоров по выработке новых документов в этой сфере. Неформальные договоренности могли бы иметь место, если бы США приняли предложение президента РФ Владимира Путина — в виде добровольных самоограничений продлить действие предусмотренных ДСНВ количественных лимитов на ядерные арсеналы двух стран. Однако США сначала долго тянули с ответом, а потом, когда ДСНB уже истек, обрушились на договор с критикой, заявив, что он им невыгоден, что Россия его якобы нарушала, а в будущем договариваться нужно на троих, вместе с Китаем.

Россия считает, что ДСНВ был взаимовыгодным, нарушали его США, а если уж и выходить на многосторонние договоренности, то с привлечением Франции и Британии. Тем не менее власти РФ в одностороннем порядке заявили о готовности и после 5 февраля 2026 года продолжать сохранять мораторий на превышение лимитов, установленных по ДСНВ, если и США не выйдут за соответствующие ограничения.

Переговоры по выработке новых договоренностей в сфере контроля над вооружениями тоже могли бы иметь место, тем более что обе стороны так или иначе давали понять, что готовы к этому.

Дональд Трамп даже выражал уверенность, что Москва и Вашингтон смогут выйти на соглашение «получше» ДСНВ. Однако источник “Ъ” в МИД РФ пояснил, что на данный момент «никаких контактов (между Россией и США.— "Ъ") по этой теме нет». «В администрации США, видимо, сочли достаточными некоторые свои публичные сигналы с критикой ДСНВ, высказанные уже после его истечения. Мы же в сложившейся ситуации не видим предпосылок для новых инициативных шагов на этом направлении»,— пояснил он. При этом собеседник “Ъ” подчеркнул, что диалог будет возможен, когда в политике США по отношению к России произойдут изменения к лучшему, о которых власти РФ неоднократно говорили.

Пока же ситуация, наоборот, ухудшается: США, по сути, отказались от анкориджских договоренностей с Россией по Украине, помогают Киеву наносить удары вглубь российской территории и готовятся ввести новые санкции в отношении стран, закупающих у России энергоносители. США 4 августа ввели ограничительные меры против ряда российских военных структур и граждан, включая сухопутные войска РФ и два управления Министерства обороны. Поводом названо «нарушение» американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. В чем это «нарушение» заключается, американцы не объяснили.

Что же касается арсенала ядерных вооружений, то уже после истечения ДСНВ власти США объявили, что они впервые в своей истории столкнулись с необходимостью сдерживания двух равных им ядерных держав — России и Китая — и должны будут адаптировать свою политику в военно-ядерной сфере под новые реалии (см. “Ъ” от 22 апреля). Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл в беседе с “Ъ”, впрочем, отметил, что на данный момент нет информации о том, что США вышли за рамки ДСНВ. «Хотя имеются многочисленные свидетельства того, что США готовятся в ближайшие годы расширить возможности своего арсенала и готовы разместить неуточненное количество боеголовок на имеющихся средствах доставки стратегического назначения, в открытых источниках отсутствуют данные, указывающие на то, что США превысили установленный ДСНВ лимит в 1,55 тыс. развернутых стратегических боеголовок»,— поделился он с “Ъ”.

Комментируя планы администрации США выйти на договоренность «получше», эксперт напомнил, что на майской конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия делегация США стремилась привлечь внимание к наращиванию ядерного потенциала Китая и заявила, что предложила провести «многосторонние переговоры по стратегической стабильности», касающиеся вопросов «прозрачности, снижения рисков и ядерных испытаний». «Однако, по имеющимся у меня сведениям, это предложение было сделано в устной, а не в письменной форме,— рассказал Дэрил Кимбалл.— Помимо диалога по ядерной проблематике в рамках формата "ядерной пятерки" (P5), США не предпринимали никаких дальнейших усилий для организации подобных переговоров с Китаем, да и, вероятно, с Россией».

Более того, учитывая неопределенность американского предложения и сложность организации пятисторонних переговоров с участием государств, различающихся по численности и структуре вооруженных сил, ядерным доктринам и стратегической культуре, такой подход собеседник “Ъ” охарактеризовал как «рецепт дальнейшего бездействия» в сфере контроля над вооружениями. По его мнению, «в условиях растущих ядерных рисков, в том числе из-за стремительного внедрения искусственного интеллекта в системы ядерного командования и управления, пять ведущих ядерных держав должны незамедлительно приступить к серьезному и последовательному двустороннему и/или многостороннему диалогу и переговорам».

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович в беседе с “Ъ” отметил, что отсутствие какого-либо процесса в сфере ДСНВ в настоящий момент, вероятно, не самая большая проблема с точки зрения обеспечения безопасности России, но на горизонте 2030-х годов это может стать серьезным вызовом. «К тому времени в США начнут появляться новые средства доставки ядерного оружия и новые боеголовки. Вероятно, к тому же времени могут быть приняты решения об увеличении общего числа закупаемых перспективных бомбардировщиков B-21 Raider, а также об оснащении перспективной МБР Sentinel разделяющимися головными частями индивидуального наведения и иными вариантами боевого оснащения,— пояснил он.— Все это было бы интересно наблюдать с применением инспекций, а не только так называемых национальных технических средств, да и ограничения могли бы позволить переориентировать российские ресурсы на укрепление сил общего назначения». На том же рубеже, по словам Дмитрия Стефановича, не исключен переход в практическую плоскость и сюжетов, связанных с наращиванием ядерного арсенала Францией и Британией.

«В целом Россия, как и Китай, обладают большими возможностями для участия в разгорающейся гонке ядерных вооружений по сравнению с другими ядерными державами, однако практика холодной войны показала, что в такой гонке победителей не бывает, проигрывают все»,— напомнил эксперт.

Елена Черненко