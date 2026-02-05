Нарышкин: после истечения ДСНВ Россия будет вести себя ответственно

Россия после окончания срока действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) будет вести себя ответственно и следить за тем, как ведут себя другие ядерные державы. Об этом, отвечая на вопрос «Ъ» о том, что ждет мир после истечения ДСНВ, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В дальнейшем Россия будет вести себя ответственно и анализировать эту ситуацию и поведение, конечно, других стран, прежде всего тех стран, которые обладают ядерным оружием», — отметил он.

При этом Сергей Нарышкин напомнил, что власти РФ стремились сохранить ключевое положение ДСНВ и после его истечения – его количественные ограничения на стратегические наступательные вооружения.

5 февраля истек срок действия ДСНВ, важнейшего российско-американского соглашения, на протяжении 15 лет обеспечивавшего Москве и Вашингтону относительную прозрачность и предсказуемость в военно-ядерной сфере. Президент РФ Владимир Путин предлагал своему американскому коллеге Дональду Трампу сохранить на время лимиты на боезаряды, носители и пусковые установки. Но США, не желающие ограничивать свой арсенал на фоне наращивания Китаем собственного ядерного потенциала, так и не дали ответ на предложение Кремля.

Сергей Нарышкин пообщался с журналистами «на полях» презентации серии документальных сборников «Республики - фронту 1941-1945», состоявшейся в Ситуационном центре Совета Безопасности РФ при участии секретаря СБ РФ Сергея Шойгу.

Елена Черненко