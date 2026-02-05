Axios узнал о переговорах РФ и США по продлению ДСНВ

Представители России и США ведут переговоры о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники. Действие договора истекает сегодня в полночь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев (слева) и Стив Уиткофф

Фото: Пресс-служба президента РФ Кирилл Дмитриев (слева) и Стив Уиткофф

Фото: Пресс-служба президента РФ

Axios ссылается на три источника, которые знакомы с ходом переговоров. Один собеседник издания сообщил, что переговоры о продлении ДСНВ проходили в Абу-Даби «в течение последних 24 часов». С американской стороны в них участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер (зять Дональда Трампа).

Кто участвовал в переговорах с российской стороны, издание не сообщает. Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее сегодня сообщил, что накануне, 4 февраля, он провел переговоры с представителями США, но, по его словам, на них речь шла об экономических вопросах.

Два собеседника Axios сообщили, что на данный момент подготовлен только «проект плана» по продлению договора о СНВ, и его только еще должны одобрить оба президента — Владимир Путин и Дональд Трамп.

Поскольку действие ДСНВ истекает в полночь 5 февраля, не ясно, будет ли соглашение о соблюдении его условий в дополнительный период (полгода) закреплено отдельным документом, отмечает Axios. «Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов обновления договора», — цитирует издание неназванного американского чиновника.

Официально ДСНВ продлить нельзя. В документе прописана процедура продления на пять лет, но ей стороны воспользовались в 2021 году. ДСНВ — важнейший договор между РФ и США. По нему стороны сокращали самые опасные виды вооружений — баллистические ракеты и прочее. Договор снижал риск ядерной войны, обеспечивал стратегическую стабильность.

