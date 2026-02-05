Россия сожалеет о завершении действия ДСНВ

Инициатива России по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) осталась без ответа, а договор истечет 5 февраля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, российская сторона сожалеет об этом, а в дальнейшем будет руководствоваться национальными интересами в вопросах безопасности.

«В любом случае Российская Федерация сохраняет свой ответственный, внимательный подход по теме стратстабильности в области ядерных вооружений и, конечно, как всегда будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Россия и США подписали СНВ-3 8 апреля 2010 года. Его действие истечет сегодня. В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Президент США Дональд Трамп называл это «хорошей идеей», но конкретного ответа так и не дал.

Лусине Баласян