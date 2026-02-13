США готовы установить дополнительные ядерные боеголовки на ракеты Minuteman III

Командование глобальных ударов ВВС США (AFGSC) заявило, что готово установить дополнительные боеголовки на межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III и восстановить возможность несения ядерного оружия для всего флота бомбардировщиков B-52, если поступит соответствующий приказ. Об этом сообщает The War Zone.

Ранее возможности по расширению ядерного потенциала Штатов были ограничены Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США. Срок действия соглашения недавно истек, и это позволяет «оптимизировать деятельность и выделять больше ресурсов на выполнение основной миссии по обеспечению надежного и эффективного ядерного сдерживания», сообщил представитель AFGSC.

Сейчас 400 ракет Minuteman III в арсенале США, дислоцированных в пяти штатах, несут только одну ядерную боеголовку. Конфигурация ракет позволяет одной ракете нести по несколько боеголовок, которые во время полета наводятся на разные цели. 30 из 76 бомбардировщиков B-52H переведены в конфигурацию, предназначенную для обычных вооружений.

Срок действия СНВ-III истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин предлагал Белому дому сохранить взаимные ограничения еще на год, но ответа Кремль не получил.

