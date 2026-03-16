Лавров: США не ответили на предложение России по ДСНВ

США не ответили на предложение президента России Владимира Путина о соблюдении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Инициатива о дальнейшем добровольном соблюдении сторонами по ДСНВ… была оставлена без ответа американской стороной»,— сказал господин Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции о нераспространении.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. Это был последний документ, ограничивавший ядерные арсеналы России и США. 11 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры об изменениях в новом ДСНВ. Однако в Госдепе США указали, что договоренностей о продолжении соблюдения ограничений между российской и американской сторонами не было.