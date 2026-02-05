Кремль: Путин и Си обсуждали последствия истечения срока ДСНВ

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре накануне обсуждали отрицательные последствия, которые наступят после истечения срока Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) между РФ и США. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Владимир Путин во время видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином (4 февраля)

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Владимир Путин во время видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином (4 февраля)

Фото: пресс-служба президента РФ

«Вы знаете, что наши китайские друзья занимают позиции, в соответствии с которой их ядерный потенциал не сопоставим с потенциалом Соединенных Штатов и России, и поэтому они не хотят участвовать в переговорах, считают это нецелесообразным. Мы с уважением относимся к такой позиции»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля. В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Президент США Дональд Трамп называл это «хорошей идеей», но конкретного ответа так и не дал. В начале января он заявил, что можно заключить соглашение «получше», включив в него другие страны, включая Китай.

