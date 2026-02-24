Зарубежные СМИ: Что обсуждают США и РФ в рамках договора по ядерным вооружениям?

США и Россия обсудили новый договор по ядерным вооружениям. Переговоры прошли 23 февраля в Женеве, пишет Reuters со ссылкой на источники. Прежнее соглашение между Москвой и Вашингтоном действовало более 15 лет и истекло в начале февраля 2026-го. Впрочем, по информации Axios, стороны договорились соблюдать условия ДСНВ еще минимум полгода. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В рамках ДСНВ страны ограничивают собственный ядерный арсенал и не могут ставить на вооружение новые боеголовки. В 2025-м Кремль предлагал Белому дому продлить договор еще на год, однако Вашингтон так и не ответил на этот призыв. США требуют включить в новое соглашение и Китай, который наращивает вооружение.

23 февраля делегации США и России встретились в рамках Женевской конференции по разоружению, пишет Bloomberg. Заключить с Москвой новый договор, ограничивающий ядерный арсенал, президент Дональд Трамп призывал и ранее, напоминает агентство. А позднее госсекретарь Марко Рубио отмечал, что любой новый раунд переговоров должен включать и Китай.

На конференции в Женеве представлен и Пекин. С делегацией КНР, по словам источников агентства, Вашингтон планирует встретиться 24 февраля. По оценкам США, к началу действия прошлого договора в 2010-м у Китая было только 200 ядерных боеголовок. Сейчас их более 600. Белый дом опасается, что в течение четырех лет их количество превысит 1 тыс.

При этом Москва, в свою очередь, требует подключить к новому соглашению Францию и Великобританию, обладающих ядерным оружием. По информации Associated Press, с представителями Парижа и Лондона неоднократно встречались американские чиновники. Однако США считают, что новые риски в последнее время исходят именно от России и Китая.

Об этом, в частности, заявил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями Кристофер Йеау. Он призвал международное сообщество оказать давление на Москву и Пекин и указал на недостатки предыдущего договора СНВ-3. Например, в нем не учитывается российский арсенал нестратегического ядерного оружия, который насчитывает до 2 тыс. боеголовок.

Associated Press отмечает и другую часть доклада Йеау. Пекин, по его словам, не только расширил ядерный потенциал, но и, вероятно, проводит испытания. Чиновник упоминает взрыв, который зарубежные сейсмологи зафиксировали в 2020 году на западе Китая, в районе полигона Лоп-Нур. По его словам, они не сравнимы с землетрясениями или взрывами шахт. При этом Китай затруднил международному сообществу мониторинг своих испытаний и не разрешил разворачивать у себя сейсмические станции.

Если Пекин действительно тестирует такое оружие, это серьезно подорвет его репутацию, говорят собеседники агентства. По их словам, это могло бы стать для США оправданием для возобновления собственных ядерных испытаний.

Прежний договор СНВ, как напоминает Le Monde, позволял США и России держать в арсенале до 1,5 тыс. развернутых боеголовок. И, по заверению Вашингтона, Москва уже превысила это число. Издания приводят отчет Международной кампании за запрещение ядерного оружия. В документе говорится, что число боеголовок и у РФ, и у Америки — более 5 тыс. И после истечения ДСНВ державы могут поставить их на вооружение.