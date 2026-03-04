Песков: без учета арсеналов Франции переговоров по новому ДСНВ быть не может

Без учета европейских арсеналов «абсолютно невозможно» вести переговоры по стратегической стабильности. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о партнерстве Франции и Германии в сфере ядерных вооружений. Он отметил, что также нельзя забывать про режим нераспространения.

Господин Песков согласился с позицией президента Франции Эмманюэля Макрона в том, что ядерное сдерживание лежит в основе мировой безопасности. «Доля правды здесь есть — и изрядная доля правды. Действительно, ядерное сдерживание остается краеугольным камнем глобальной безопасности»,— прокомментировал представитель Кремля во время пресс-колла.

Срок действия заключенного между Россией и США Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) истек 5 февраля.

2 марта Эмманюэль Макрон объявил о радикальном изменении ядерной доктрины Франции. Предполагаются усиление арсенала военно-воздушных сил и флота, а также распространение французского «атомного зонтика» на всю Европу. В прежние годы Франция сократила свой ядерный арсенал, однако теперь господин Макрон поручил увеличить количество ядерных боеголовок, отказавшись называть точное число. Открытые источники называли число в 300 боеголовок.

