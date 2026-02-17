В Госдепе не подтвердили сообщения о договоренностях с РФ соблюдать ДСНВ

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йа заявил, что не знает о каких-либо российско-американских договоренностях о продолжении соблюдения ограничений в соответствии с ДСНВ. Действие договора истекло 5 февраля.

5 февраля Axios сообщил со ссылкой на источники, что после переговоров в Абу-Даби США и Россия согласились соблюдать условия ДСНВ еще минимум шесть месяцев. В это время будут идти дискуссии о потенциальном новом соглашении. В тот же день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что не знает о временных соглашениях США и России.

«Мне неизвестно ни о каком подобном соглашении, и этот вопрос по-прежнему находится в компетенции президента», — также заявил представитель Госдепа на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне в ответ на вопрос прокомментировать сообщения о «джентльменском соглашении» между Москвой и Вашингтоном.

По словам господина Йа, президент США Дональд Трамп выступает за мир с меньшими объемами ядерного оружия. Истечение ДСНВ дает возможность войти в новую эпоху стратегической стабильности и контроля над вооружениями, отметил помощник госсекретаря.

Кристофер Йа также подтвердил, что Дональд Трамп планирует вернуться к проведению ядерных испытаний «на равной основе» с Россией и Китаем. «Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк», — подчеркнул он и призвал «не впадать в панику».

11 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры об изменениях в новом ДСНВ.