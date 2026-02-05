Кремль: Россия готова к диалогу по ДСНВ при конструктивных ответах от США
Россия готова вести диалог о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если получит от США конструктивные ответы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Сегодня в полночь истекает срок действия ДСНВ, заключенного Россией и США в 2010 году. Российская сторона предлагала придерживаться количественнхы ограничений по этому соглашению еще в течение года после завершения срока, но США так не ответили на эту инициативу.
Источники Axios cообщили, что США и Россия в течение последних суток в Абу-Даби обсуждали продление ДСНВ. С американской стороны в них участвовали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Европейское командование Вооруженных сил США также заявило, что стороны договорились восстановить диалог на высоком уровне по военной линии.