Стратегическая стабильность споткнулась о претензии США

Высокопоставленные российские официальные лица критически отреагировали на нежелание США придерживаться ограничений на стратегические наступательные вооружения, как это ранее предлагал президент РФ Владимир Путин. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в эксклюзивном комментарии “Ъ” заявил, что заявления представителей американской администрации о готовности совместно с Россией работать над укреплением стратегической стабильности так и остались «популистскими лозунгами». В МИД РФ в свою очередь отметили, что эта ситуация лишний раз показывает, что главными союзниками России являются армия, флот и воздушно-космические силы, а оснований для запуска нового переговорного процесса с США пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Российские официальные лица не стали скрывать раздражения по поводу того, как США отреагировали на высказанное в сентябре прошлого года Владимиром Путиным предложение на добровольной основе сохранить лимиты на ядерные боезаряды и носители после истечения 5 февраля срока действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Как ранее писал “Ъ” (см. номер от 9 февраля), официального ответа на эту инициативу от президента США Дональда Трампа вообще не последовало. В то же время представители Госдепартамента США уже после истечения ДСНВ объявили, что договор был Штатам невыгоден, а также что Россия его якобы нарушала, а в будущем договариваться нужно только на троих — вместе с Китаем. В большинстве американских и европейских СМИ также утверждалось, что именно Россия несет ответственность за якобы имевшие место многочисленные нарушения условий договора.

“Ъ” попросил секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу прокомментировать ситуацию. «Хотелось бы внести ясность. ДСНВ изначально предполагал возможность только однократного продления на пять лет, что и было сделано Москвой и Вашингтоном в 2021 году. Этот факт был отмечен даже в ходе выступления американской делегации на Конференции по разоружению на прошлой неделе. Однако СМИ предпочитают об этом не говорить»,— ответил он. Действительно, когда в 2021 году Москва и Вашингтон договорились о продлении срока действия ДСНВ, то представители тогдашней американской администрации ничего не говорили о том, что договор якобы невыгоден США.

Нынешняя же администрация, как констатировал Сергей Шойгу, толком не отреагировала на предложение президента РФ о взаимном сохранении количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ, на один год после прекращения срока действия договора.

«По сути, на российский жест доброй воли американцы ответили в присущем им ключе. Их заявления о готовности совместно работать над укреплением стратегической стабильности так и остались популистскими лозунгами»,— отметил он.

По его словам, американцы вели себя аналогичным образом и в отношении других основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями.

«Сначала они под надуманными предлогами денонсировали договор об ограничении систем ПРО, затем — разрушили ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.— “Ъ”) и в одностороннем порядке вышли из Договора по открытому небу. Кто и как нарушал условия данных соглашений, всем хорошо известно, факты российской стороной приводились неоднократно»,— подчеркнул он.

Москва, продолжил Сергей Шойгу, никогда не уклонялась от выполнения своих обязательств в области стратегической стабильности, в то время как Вашингтон способствовал разрушению ее договорно-правовой основы, а теперь США предлагают «некую новую архитектуру, в основе которой будет лежать эфемерный многосторонний документ». «Однако ни о какой многосторонности говорить не приходится. Ключевым условием США является подключение к переговорам (по контролю над вооружениями.— “Ъ”) Китая, в то время как о необходимости участия в них Лондона и Парижа в Вашингтоне умалчивают»,— констатировал секретарь Совбеза РФ.

В то же время, подчеркнул он в заключение, Россия «по-прежнему открыта к рассмотрению инициатив по созданию новой договорно-правовой базы в области глобальной стабильности при формировании для этого соответствующих условий».

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ заявил, что сложившаяся вокруг ДСНВ ситуация «лишний раз подтверждает, что какими бы ни были международные договоры в сфере стратегической стабильности, в сфере ограничений вооружений, в сфере безопасности, с кем бы такие договоры ни были подписаны, все-таки главными союзниками у нас остаются армия, флот и теперь воздушно-космические силы». «За состояние соответствующих наших систем мы спокойны»,— добавил он.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами высказал сожаление в связи с тем, что «администрация США воспринимает ушедший, к сожалению, в историю ДСНВ как нечто не устраивающее Соединенные Штаты Америки и требующее замены на что-то иное» (цитата по ТАСС). «На сегодня нет оснований говорить о запуске подобного переговорного процесса»,— констатировал он, подчеркнув, что Россия неоднократно говорила о «необходимости увидеть более глубокие, далеко идущие изменения к лучшему в подходах США к вопросам, которые обсуждаются» российской стороной.

Ранее американские официальные лица говорили о желании выйти с Россией на договоренности в военно-ядерной сфере, которые будут «гораздо лучше» ДСНВ. Власти РФ в свою очередь подчеркивали, что предложение Владимира Путина о сохранении на год и более ограничений на ядерные вооружения после истечения ДСНВ как раз и направлены на то, чтобы дать сторонам время, не вступая в гонку вооружений, попытаться договориться о чем-то новом. Но США это не заинтересовало.

Елена Черненко