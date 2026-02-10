Шойгу: заявления США по стратстабильности остались популистскими лозунгами

Заявления представителей американской администрации о готовности совместно с Россией работать над укреплением стратегической стабильности так и остались «популистскими лозунгами». Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, комментируя по просьбе «Ъ» ситуацию вокруг истекшего 5 февраля российского-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

В беседе с «Ъ» он напомнил, что ДСНВ изначально предполагал возможность только однократного продления на пять лет, что и было сделано Москвой и Вашингтоном в 2021 году. «Данный факт был отмечен даже в ходе выступления американской делегации на Конференции по разоружению на прошлой неделе. Однако СМИ предпочитают об этом не говорить, — отметил Сергей Шойгу. — Именно американская сторона не отреагировала на предложение президента Российской Федерации от 22 сентября 2025 года о взаимном сохранении количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ, на один год после прекращения срока действия договора. По сути, на российский жест доброй воли американцы ответили в присущем им ключе. Их заявления о готовности совместно работать над укреплением стратегической стабильности так и остались популистскими лозунгами».

По словам секретаря Совбеза РФ, американцы вели себя аналогичным образом в отношении других основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями. Москва же, как отметил он в беседе с «Ъ», никогда не уклонялась от выполнения своих обязательств в области стратегической стабильности, в то время как Вашингтон способствовал разрушению ее договорно-правовой основы.

Теперь США, по словам Сергея Шойгу, предлагают «некую новую архитектуру, в основе которой будет лежать эфемерный многосторонний документ». «Однако ни о какой многосторонности говорить не приходится. Ключевым условием США является подключение к переговорам (по контролю над вооружениями — ''Ъ'') Китая, в то время как о необходимости участия в них Лондона и Парижа в Вашингтоне умалчивают», — констатировал он.

В то же время Сергей Шойгу подчеркнул, что Россия «по-прежнему открыта к рассмотрению инициатив по созданию новой договорно-правовой базы в области глобальной стабильности при формировании для этого соответствующих условий».

Елена Черненко