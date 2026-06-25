Гатилов: США усилили модернизацию ядерной триады
США усилили модернизацию ядерной триады под предлогом военно-ядерного продвижения РФ и КНР, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. На реализацию всей программы США в будущем понадобится выделить минимум $1 трлн, добавил постпред со ссылкой на американских экспертов.
«Прикрываясь тем, что Россия и Китай якобы за счет ДСНВ сильно продвинулись вперед в военно-ядерной области, администрация Дональда Трампа с удвоенной энергией продолжила модернизацию собственной ядерной триады — наземного, подводного и воздушного компонентов»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости». Он отметил, что модернизация ядерной триады также затрагивает испытательный полигон в Неваде.
Осенью прошлого года президент Владимир Путин предложил продлить взаимные ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на один год. Полноценного ответа от Вашингтона не последовало, и в феврале 2026 года действие соглашения официально прекратилось. В Москве заявляли о намерении и дальше соблюдать установленные ядерные лимиты.
ДСНВ является ключевым соглашением между Россией и США в сфере контроля над вооружениями. Он был заключен в 2010 году для ограничения ядерных потенциалов обеих стран.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), о котором говорится в новости, был ключевым соглашением между Россией и США, обеспечивавшим предсказуемость в ракетно-ядерной сфере и ограничивавшим ядерные арсеналы обеих стран. Он был подписан в 2010 году и предусматривал однократное продление на пять лет, чем стороны воспользовались в 2021 году. Однако предметных переговоров по его замене не велось, и 5 февраля 2026 года срок его действия истек, оставив Москву и Вашингтон впервые с 1970-х годов без официально оформленных договоров в сфере контроля над вооружениями.
Заявления о приостановке участия России в ДСНВ прозвучали в феврале 2023 года. Москва объяснила это нарушением договора со стороны США и изменившимися обстоятельствами, включая атаки Украины на аэродромы стратегической авиации РФ при участии специалистов НАТО. Тем не менее, Россия объявила о готовности и дальше придерживаться количественных ограничений, предусмотренных договором, и заранее уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет и учениях, хотя и не допускать американских инспекторов на объекты.
В сентябре 2025 года президент Владимир Путин предложил продлить действие лимитов ДСНВ на год или более в качестве добровольных самоограничений, если США поступят так же и не будут подрывать стратегический баланс. Дональд Трамп тогда назвал идею «хорошей», но официального ответа не последовало. В конечном итоге, ДСНВ истек без каких-либо дополнительных договоренностей, что вызвало обеспокоенность Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) относительно снижения прозрачности и роста стратегической неопределенности.