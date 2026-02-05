Трамп выступил за разработку нового договора вместо продления ДСНВ

Президент США Дональд Трамп заявил, что он против продления действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Американский президент считает нужным разработать новое долгосрочное соглашение. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters

«Вместо того чтобы продлевать «Новый СНВ» (плохо заключенное Соединенными Штатами соглашение, которое, помимо всего прочего, грубо нарушается), нам следует поручить нашим экспертам по ядерной энергетике разработку нового, улучшенного и модернизированного договора, который сможет действовать в течение длительного времени»,— написал господин Трамп.

В посте американский президент также отметил собственную работу по улучшению военного потенциала США. По его словам, сейчас у Соединенных Штатов есть военные корабли, которые в 100 раз мощнее тех, что использовались во времена Второй мировой войны.

Срок действия договора истекает 5 февраля. Это единственный документ, ограничивающий ядерные арсеналы России и США. По данным Axios, после переговоров в Абу-Даби США и Россия согласились соблюдать условия ДСНВ еще минимум шесть месяцев. В это время будут идти дискуссии о потенциальном новом соглашении.

Подробнее о ДСНВ — в материале «Ъ» «Россия и США вышли на безлимит».