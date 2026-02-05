Косачев исключил риск ядерной войны после окончания ДСНВ

Мир не столкнется с ядерной войной после окончания срока Договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«По моему глубокому убеждению, сегодня мир не рухнет, не начнется новое вооружение, не начнется какая-то ядерная война. Ничего такого страшного 5 февраля и в ближайшие дни совершенно точно не произойдет», – сказал господин Косачев в интервью телеканалу «Россия».

Сенатор пояснил, что сложности в области ядерной безопасности накапливались давно. «В последние месяцы, может быть, даже в последние годы договор существовал больше на бумаге, нежели в реальности», – отметил он.

Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля. Соглашение на протяжении 15 лет обеспечивало России и США относительную прозрачность и предсказуемость в вопросах стратегических вооружений. В сентябре 2025 года президент России Владимир Путин предложил США сохранить на год количественные ограничения по боезарядам и носителям, предусмотренные договором.

