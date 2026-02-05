Кремль: СНВ-3 прекратит действие по истечении 5 февраля

Действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) завершится по истечении 5 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что США так и не ответили на предложение России по соглашению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня закончится день, и он прекратит свое действие»,— объяснил представитель Кремля во время пресс-колла. «Мы выражаем сожаление в этой связи»,— добавил он.

В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Президент США Дональд Трамп называл это «хорошей идеей», но конкретного ответа так и не дал.

Накануне российский МИД заявил, что Россия неизменно готова к военно-техническим контрмерам для купирования потенциальных угроз нацбезопасности, которые могут возникнуть после истечения ДСНВ.

Лусине Баласян