Axios: США и Россия договорились соблюдать условия ДСНВ еще полгода

США и Россия согласились соблюдать условия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще минимум шесть месяцев. В это время будут идти переговоры о потенциальном новом соглашении. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети X.

Журналист ссылается на источник, знакомый с ситуацией. Господин Равид опубликовал заявление в ответ на ранее выложенный пост. В нем он сообщал о готовности США и России соблюдать условия ДСНВ после его истечения 5 февраля. По данным Axios, этот вопрос стороны обсуждали в Абу-Даби «в течение последних 24 часов».

ДСНВ истекает в полночь 5 февраля. Официально договор продлить нельзя. В документе прописана процедура продления на пять лет, но ей стороны воспользовались в 2021 году. ДСНВ — важнейший договор между РФ и США. По нему стороны сокращали самые опасные виды вооружений — баллистические ракеты и прочее. Договор снижал риск ядерной войны, обеспечивал стратегическую стабильность.

