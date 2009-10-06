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19 июня, среда
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Главные анонсы 19 июня
18/06
Журналисты назвали имена якобы причастных к крушению Boeing над Донбассом военных
18/06
Венский арбитраж получил право администрировать споры в России
18/06
МВД обещает наказывать полицейских, подбрасывающих наркотики
18/06
Три российских ресторана попали в рейтинг 120 лучших ресторанов мира
03:27
Кокорин хочет отбывать срок в одной колонии с братом
02:59
В России членство в НКО могут запретить подозреваемым в финансировании терроризма
02:42
IAAF отказала 17 российским легкоатлетам в нейтральном статусе
02:17
Мишеля Платини освободили из-под стражи
01:59
Волкер заявил о неготовности России решать конфликт в Донбассе
01:49
США выделят Украине $250 млн на военные цели
01:29
В делегацию России в ПАСЕ могут войти Фетисов, Серова и Роднина
00:59
Роспотребнадзор одобрил передачу продуктов с истекающим сроком годности на благотворительность
00:31
США и Китай проведут очередной раунд торговых переговоров
18/06
Москва перейдет на раздельный сбор мусора до конца 2019 года
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Тема
(обновлено: 18.06.2019)
Судебная система и уголовное законодательство РФ
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В согласовании митингов наведен правопорядок
КС РФ запретил отказывать заявителям в проведении митингов из-за недостаточных мер обеспечения безопасности
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Недоимка как средство заручиться поддержкой
Пленум Верховного суда уточняет правила рассмотрения налоговых дел
17
В изображении на конверте заподозрили неуважение к суду
Участнику арбитражного разбирательства в Краснодаре грозят штраф и уголовное преследование
1
Тяжба в кредит
Андрей Райский о финансировании судебных процессов
3
КС попросили разобраться с безопасностью митингов
Требования к организаторам акций обеспечивать общественный порядок проверяют на соответствие Конституции
Пленум ВС поддержит пострадавших потребителей
Российским судьям разъяснят применение уголовной статьи об опасных товарах и услугах
1
Особенности национальной юрисдикции
Юристы обсудили способы повышения ее привлекательности
Юристы открыли мир цифровых аватаров
Их волнуют big data, проблемы идентификации и авторского права
1
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2
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Бывшему депутату гордумы Ярославля вернули защитника
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Эксперты помогут правительству решить проблему низких компенсаций за моральный вред
Адвокат экс-депутата превратился в свидетеля
Смена статуса не позволяет защитнику войти в дело
Бывшим обвиняемым оставят право на оправдание
Минюст вводит запрет на прекращение дел по исключенным из УК статьям без их согласия
1
Конституционный суд не усомнился в «праве на забвение»
«Сове» не удалось отстоять ссылки на свои материалы
1
Арест имущества после приговора признан неконституционным
КС нашел пробелы в Уголовно-процессуальном кодексе
Не вполне арбитражное место
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Страна
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия