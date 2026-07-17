КС запретил возвращать дела частного обвинения без разъяснения ошибок
Конституционный суд (КС) запретил судам возвращать гражданам заявления о преступлениях по уголовным делам частного обвинения, а также отказывать в принятии их к производству ввиду неполноты юридического описания, недоказанности события предполагаемого преступления либо из-за отсутствия сведений, которыми потерпевший не мог располагать. Об этом говорится в постановлении, которое суд принял по жалобе жительницы Санкт-Петербурга Веры Барсуковой, оно опубликовано на сайте КС.
Заявительница жаловалась на то, что ее оклеветали во время судебного заседания по гражданскому делу, однако мировой судья отказался принять ее заявление, сославшись на неполноту указанных в заявлении сведений. В своем решении КС напомнил, что дела частного обвинения предполагают право потерпевшего самостоятельно обращаться в суд и отсутствие у него специальных познаний не могут и не должны препятствовать доступу к правосудию. Поэтому суды не вправе устанавливать избыточные требования к таким обращениям. Суд может вернуть обращение, которое содержит явно несостоятельное обвинение, отметил КС. Но при этом обязан указать на недостатки такого документа, которые заявитель мог бы исправить.
Решение Конституционного суда (КС) о запрете возвращать дела частного обвинения без разъяснения ошибок или отказывать в их принятии из-за неполноты сведений является частью более широкой тенденции по усилению судебной защиты прав граждан. Дела частного обвинения, возбуждаемые по заявлению потерпевшего без обязательного участия органов дознания, ранее вызывали проблемы из-за сложностей в доказывании и отказа судов их рассматривать, ссылаясь на неполноту заявлений или отсутствие участия правоохранителей. Это ставило заявителя в зависимость от позиции правоохранителей и затрудняло доступ к правосудию.
Проблема особенно остро проявлялась в делах о домашнем насилии. Например, в 2024 году КС уже обязывал районные суды возбуждать уголовные дела частного обвинения по заявлениям потерпевших о побоях, даже без участия органов дознания. В 2021 году Верховный суд, будучи обеспокоен проблемами защиты жертв домашнего насилия, предлагал перевести дела о побоях в категорию частно-публичного обвинения, чтобы снять бремя доказывания с потерпевшего и возложить его на правоохранительные органы. Однако Госдума отклонила этот законопроект.
Количество обращений в Конституционный суд показывает, что вопросы судебной защиты традиционно волнуют россиян. По статистике, это одна из наиболее актуальных тем, с которой граждане обращаются в КС. Однако со временем общая статистика обращений в КС показывала снижение, что эксперты связывают с усложнением процедуры подачи, ростом госпошлин и, возможно, улучшением защищенности прав граждан в судах общей юрисдикции. Тем не менее, подобные решения КС направлены на устранение так называемых "пробелов законодателя" и обеспечение более эффективного правосудия.