С чувством выполненного недолго

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, что грозит участникам разбирательства, если они злоупотребляют правами и затягивают дело. Прецедентное решение вынесено в рамках дела о банкротстве Павла Дорофеева, которое из-за упорства кредитора длилось более семи лет. Экономколлегия призвала нижестоящие суды использовать все инструменты для эффективной организации процесса, штрафовать нарушителей и даже перераспределять между сторонами спора расходы на оплату услуг юристов. А ссылки на несуществующие разъяснения пленума ВС являются неуважением к суду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Верховный суд рассмотрел вопрос о затягивании процедуры банкротства Павла Дорофеева. В марте 2019 года суд признал его банкротом, но из-за исков об оспаривании сделок, инициированных кредитором ООО «Норд», банкротная процедура до сих пор не завершена и длится уже более семи лет. По одному из таких споров суды переносили слушания 42 раза. Должник, заявляя об отсутствии у него активов, обжаловал очередное продление банкротства. Но суды отказали, сославшись на возможное пополнение конкурсной массы в случае отмены оспариваемых сделок. Господин Дорофеев обратился в ВС, заявив, что «Норд» злоупотребляет процессуальными правами, затягивая дело. Спор передали в экономколлегию, которая поддержала доводы должника.

Инструмент давления

В своем решении ВС подробно объяснил, как бороться с затягиванием разбирательств, отметив, что руководить процессом и пресекать недобросовестное поведение участников дела должен сам суд. Так, закон позволяет устанавливать предельные сроки для предоставления отзывов и доказательств, поручать управляющему готовить отчет и требовать от сторон общаться удобным и быстрым способом — по электронной почте или в мессенджерах. За несоблюдение этих требований можно наложить судебный штраф или перераспределить судебные расходы (в том числе на юристов), указала экономколлегия. А в случае направления документов с нарушением срока суд может отказаться их приобщать. Суд также вправе признать обязательной явку участников дела, включая арбитражного управляющего (АУ). Жалобы на неправомерные действия АУ направляются в саморегулируемую организацию, а при неуплате судебного штрафа его могут отстранить от ведения дела. Если же явку обеспечивает представитель, который регулярно совершает нарушения, суд может поставить вопрос о его замене, разъяснил ВС.

По мнению экономколлегии, в деле Павла Дорофеева не было сложных правовых вопросов, но процесс затянулся из-за ненадлежащей организации его судом. В результате цели банкротства — соразмерное удовлетворение требований кредиторов и реабилитация должника — не были достигнуты. Основные долги возникли по кредитам еще 2007–2008 годов, взыскание части из них длится уже 14 лет, но от обязательств должника так и не освободили, хотя недобросовестных действий с его стороны суды не выявили, подчеркнула экономколлегия.

С июля 2023 года в банкротном деле суд рассматривает исключительно заявления и ходатайства «Норда», но последний при этом не способствует эффективному и быстрому разрешению своих требований, указал ВС. Споры длятся годами, по одному из них представители компании пропустили более десяти заседаний, а на одном из слушаний юрист кредитора говорил о фальсификации доказательств, но ходатайство так и не подал. Даже в ВС представители «Норда» досылали отдельные дополнения к своей позиции вплоть до дня накануне слушания, еще и сослались на выдуманные разъяснения пленума. Коллегия также отметила, что юристы «Норда» подали более 15 жалоб в следственные органы на должника, его родственников, бывшую жену и даже соседей.

По мнению ВС, банкротное дело в итоге превратилось в «инструмент преследования должника», поэтому экономколлегия решила завершить процедуру и освободить Павла Дорофеева от всех долгов, кроме 17,7 тыс. руб. перед ФНС. Суду первой инстанции ВС поручил рассмотреть вопрос о наложении штрафов на сам «Норд» за умышленное затягивание дела и на его юриста за неуважение к суду (ссылки на несуществующую практику).

Представлявшая интересы должника в ВС партнер АБ «Парадокс» Евгения Полынская пояснила “Ъ”, что банкротство произошло из-за валютной ипотеки, а потом банк уступил свои требования «Норду».

Бесконечное продление банкротной процедуры стало «способом давления на должника и его семью», поэтому решение ВС о том, что суд не должен потворствовать затягиванию банкротного дела, является важным и для конкретного человека, и для практики, заявила госпожа Полынская.

Гендиректор «Норда» Василий Попов, напротив, считает, что суд «легализовал мошенничество при получении кредитов и разрешил списывать долги, которые явно не собирались возвращать», что противоречит принципу неотвратимости ответственности за неисполнение обязательств. Должник, уклонявшийся от погашения долга, не должен получать судейскую «индульгенцию», заявил он “Ъ”.

Границы добросовестного поведения

Юристы полагают, что позиция ВС применима не только к банкротным спорам. Определение ВС по делу Павла Дорофеева больше напоминает самостоятельное разъяснение по вопросу процессуальной добросовестности сторон в арбитражном процессе, чем разрешение отдельного спора, говорит старший юрист «BFL | Арбитраж.ру» Антон Кравченко. АУ Сергей Домнин констатирует, что ВС продолжает борьбу за снижение нагрузки на судебную систему в целом и по банкротным делам в частности. Он уточняет, что разъяснения распространяются и на АУ, к которым за затягивание дела и несвоевременное совершение действий могут применить санкции вплоть до отстранения от конкретного дела.

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По мнению господина Кравченко, это назревшее решение: «Реалии таковы, что затягивание процедур и обособленных споров в банкротстве, неоднократные отложения заседаний, предоставление многостраничных документов за день до заседания давно уже превратились в обыденность». Теперь, согласно позиции ВС, незавершенные обособленные споры не могут автоматически продлевать процедуру банкротства, поясняет АУ Татьяна Пугачева: «Продление допустимо лишь при реальной перспективе существенного пополнения конкурсной массы и соразмерности целей, а кредиторы не вправе искусственно затягивать процесс спорами без экономического обоснования».

По мнению партнера юрфирмы «Сотби» Антона Красникова, это частичное отступление от прокредиторского подхода, который долго доминировал в российской банкротной практике. В будущем, полагает господин Красников, позиция ВС может поспособствовать уменьшению количества обособленных споров и ускорению проведения процедур банкротства.

Ян Назаренко, Анна Занина