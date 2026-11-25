Верховные суды России и Лаоса подписали соглашение о сотрудничестве
Председатель Верховного суда (ВС) РФ Игорь Краснов и его коллега из Лаосской Народно-Демократической Республики Пхайви Сибуалипха подписали соглашение о сотрудничестве между ВС России и Верховным народным судом Лаоса.
Как отметил господин Краснов, этот документ открывает перспективы для регулярного обмена актуальной судебной практикой, передовыми наработками в области судопроизводства и судоустройства, опытом правоприменения. В то же время стороны продекларировали намерение и в дальнейшем развивать профессиональный диалог.
«В развитие предлагаю разработать и подписать двустороннюю программу сотрудничества на двухлетний период. В ней мы могли бы закрепить четкий план совместных мероприятий, тематику экспертных консультаций, график взаимных визитов на ближайшую перспективу»,— заявил глава ВС России. Важным направлением двусторонних контактов Игорь Краснов считает научно-образовательное и технологическое взаимодействие. Российская сторона готова развивать партнерство и на площадке созданного в ВС РФ Центра судебных компетенций в сфере искусственного интеллекта, который осуществляет научно-методическое и экспертное сопровождение цифровой трансформации правосудия.
В свою очередь, Пхайви Сибуалипха выразил уверенность в том, что взаимодействие с российскими коллегами повысит эффективность национальной судебной власти: «Мы заинтересованы в полной реализации соглашения и считаем, что оно пойдет на пользу обеим странам». Лаосский судья рассказал, что уже посетил Мосгорсуд и впечатлен тем, как там используют передовые технологии. В Лаосе цифровая модернизация всех ветвей власти также признана приоритетом. «Полностью согласен с тем, что необходимо повышать компетенции с учетом меняющейся обстановки»,— констатировал Пхайви Сибуалипха.