В свою очередь, Пхайви Сибуалипха выразил уверенность в том, что взаимодействие с российскими коллегами повысит эффективность национальной судебной власти: «Мы заинтересованы в полной реализации соглашения и считаем, что оно пойдет на пользу обеим странам». Лаосский судья рассказал, что уже посетил Мосгорсуд и впечатлен тем, как там используют передовые технологии. В Лаосе цифровая модернизация всех ветвей власти также признана приоритетом. «Полностью согласен с тем, что необходимо повышать компетенции с учетом меняющейся обстановки»,— констатировал Пхайви Сибуалипха.