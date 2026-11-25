Госдума поддержала проект о единоличном рассмотрении жалоб на заочные приговоры
Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект Верховного суда (ВС) об упрощенном порядке рассмотрения жалоб на приговоры, вынесенные заочно. Этот процесс предлагается делегировать единолично судье без участия судебной коллегии. Предполагается, что в самом ВС коллегиальный порядок сохранится.
Согласно действующим положениям Уголовно-процессуального кодекса, в отдельных случаях процесс по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, а также о некоторых преступлениях небольшой и средней тяжести может идти без самого подсудимого, если тот находится за границей. ВС обращает внимание, что после возвращения в Россию приговор отменяется — его отправляют на пересмотр.
Разработчики законопроекта считают, что инициатива должна снизить нагрузку на судей и аппараты судов и «обеспечить доступность правосудия для участников процесса». Они указывают на рост числа рассматриваемых заочно уголовных дел: в 2023 году суды рассмотрели 643 дела в отношении 659 лиц, в 2024 году — 869 дел в отношении 902 лиц, в 2025 году — 1233 дела в отношении 1305 лиц.
По замыслу авторов предложения, передача рассмотрения жалоб единолично судье не снизит процессуальных гарантий. Дело будет по-прежнему рассматриваться с участием стороны защиты, а осужденному (или оправданному) будут направляться извещения о заседании.