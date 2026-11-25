Согласно действующим положениям Уголовно-процессуального кодекса, в отдельных случаях процесс по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, а также о некоторых преступлениях небольшой и средней тяжести может идти без самого подсудимого, если тот находится за границей. ВС обращает внимание, что после возвращения в Россию приговор отменяется — его отправляют на пересмотр.