Уступка победителю

Как следует из материалов дела, в 2020 году адвокат из Белгородской области Оксана Феофилова заключила соглашение об оказании юридических услуг при разделе имущества. Денег на оплату таких услуг у ее доверителя не было, поэтому в счет оплаты он передал адвокату право требования к ответчику о возмещении понесенных им расходов по судебному делу — в том случае, если суд их удовлетворит (что, собственно, и произошло). Однако взыскать свой гонорар с ответчика заявительнице не удалось: суды решили, что раз истец денег адвокату не платил, то, следовательно, нельзя считать, что он понес расходы. Чтобы адвокат смогла реализовать уступленное ей право на возмещение в качестве таких расходов стоимости ее юридических услуг, клиент сперва должен фактически выплатить ей вознаграждение за эти услуги, посчитали судьи.