Обжаловать эти решения заявителям не удалось, во взыскании убытков им также отказали, поэтому они обратились в КС с просьбой проверить нормы Гражданского кодекса (ГК), которые допускают снос без какой-либо компенсации законно построенных зданий только потому, что позже земельные участки под ними были истребованы по иску о возврате имущества из незаконного владения. Они обращают внимание на то, что, принимая такое решение, суды не защитили добросовестных приобретателей, которые не знали и не могли знать о противоправных действиях чиновников: участки неоднократно переходили из рук в руки, все сделки были зарегистрированы Росреестром, а на строительство оформлены необходимые разрешения.