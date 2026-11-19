О бедных владельцах замолвили слово
Конституционный суд прислушался к пострадавшим от деприватизации
Конституционный суд решит, можно ли задним числом признать законно построенные здания самовольной постройкой только потому, что суд счел незаконной приватизацию земельных участков, на которых они расположены. Представители органов власти в открытом заседании признали, что такая практика нарушает конституционные права добросовестных приобретателей и может потребовать дополнительных разъяснений, в том числе на законодательном уровне.
Конституционный суд (КС) 19 ноября рассмотрел в открытом заседании жалобы ростовских предпринимателей Даниила Кравченко, Евгения Маслякова и Алексея Дзарданова. Их обязали снести свои магазины из-за нарушений, допущенных при приватизации земельных участков, на которых они расположены. Суд объединил в одно дело три обращения, поскольку все заявители приобрели участки в Ростовской области более десяти лет назад, построили на них торговые и складские помещения и ввели их в эксплуатацию. А в 2021 году по иску прокуратуры Аксайский райсуд постановил изъять землю у владельцев на том основании, что она была приватизирована незаконно, в результате противоправных действий должностных лиц местной администрации. Впоследствии суды обязали предпринимателей снести магазины, объявив их самовольными постройками.
Обжаловать эти решения заявителям не удалось, во взыскании убытков им также отказали, поэтому они обратились в КС с просьбой проверить нормы Гражданского кодекса (ГК), которые допускают снос без какой-либо компенсации законно построенных зданий только потому, что позже земельные участки под ними были истребованы по иску о возврате имущества из незаконного владения. Они обращают внимание на то, что, принимая такое решение, суды не защитили добросовестных приобретателей, которые не знали и не могли знать о противоправных действиях чиновников: участки неоднократно переходили из рук в руки, все сделки были зарегистрированы Росреестром, а на строительство оформлены необходимые разрешения.
«По сути, нам сказали: из-за того что земельный участок был приватизирован с нарушениями, мы игнорируем вашу добросовестность»,— возмущался адвокат Олег Михайленко, представляющий Алексея Дзарданова.
По его словам, такие действия подрывают основы стабильности государства, которая держится на лояльности гражданского общества и его доверии к государственным институтам.
С тем, что признание самовольными постройками законно возведенных зданий нарушает права собственников, не спорили и представители органов власти, защищавшие оспоренные нормы.
Представитель Госдумы в КС Татьяна Москалькова (это было ее первое выступление в таком качестве) напомнила, что постройка не может быть признана самовольной без проверки добросовестности застройщика, но этой проверки, судя по имеющимся в деле материалам, не было. Она напомнила, что ранее КС уже сформулировал основные принципы защиты добросовестных приобретателей жилых помещений. Аналогичные правила, в том числе на законодательном уровне, следует распространить и на собственников нежилых зданий, настаивала госпожа Москалькова. Сославшись на свой десятилетний опыт омбудсмена, она отметила, что проблема нарушения прав добросовестных приобретателей носит системный характер.
Сами по себе спорные нормы ГК не противоречат Конституции, однако с учетом вынесенных в отношении заявителей судебных решений явно нуждаются в конституционно-правовом истолковании, заключила представитель Госдумы.
Ее поддержал представитель Совета федерации в КС Андрей Клишас. По его мнению, в данном деле суды сделали все, чтобы не исследовать вопросы, связанные с добросовестностью, и принятые ими решения очевидно нарушают права заявителей. «Считаем необходимым рассмотреть вопрос о дополнительном законодательном регулировании, предусматривающем гарантии защиты добросовестных застройщиков, в том числе в части компенсации и исключения обязанности по сносу объектов в случаях, когда застройщики не знали и не должны были знать о допущенных нарушениях»,— заявил сенатор.
Наконец, представитель президента в КС Дмитрий Мезенцев тоже согласился с тем, что последствия допущенных органами публичной власти нарушений не могут возлагаться исключительно на граждан. В таких случаях добросовестные приобретатели имеют право на возмещение убытков.
С тем, что в рамках действующего правового регулирования должен быть обеспечен механизм, учитывающий добросовестность застройщика, согласился даже представитель генпрокурора в КС Артур Завалунов. Но, по его мнению, соответствующий вопрос КС может по аналогии с делом сочинских садоводов оставить на усмотрение местных судов. А те уже в зависимости от обстоятельств дела вправе рассмотреть вопрос о выкупе объекта или возмещении убытков застройщику, предложил прокурор.
Как ожидается, решение по этому делу КС огласит в течение ближайших недель.