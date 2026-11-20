Недофинансирование не освобождает от ответственности
Верховный суд подсчитал, как часто чиновникам удается избежать наказания за неисполнительность
Верховный суд обобщил практику применения положений административного кодекса, которые позволяют прекращать дела, возбужденные в отношении органов власти и должностных лиц в связи с неисполнением ими судебного решения. По данным ВС, прекращается каждое двадцатое производство. При этом в регионах жалуются на лавинообразный рост таких взысканий.
По данным ВС, российские суды за неполные полтора года — с января 2025-го по май 2026-го — рассмотрели 48,5 тыс. дел о привлечении чиновников к ответственности за неисполнение полномочий и прекратили 2,7 тыс. из них, то есть 5,6% от общего количества. Речь идет как о делах, когда суды сами налагали административное взыскание, так и об обжалованных постановлениях судебных приставов и прокуроров, которые вправе привлекать чиновников к ответственности по соответствующим статьям.
Обзор посвящен относительно новой норме — ч. 4 и 5 ст. 24.5 КоАП РФ, которые предусматривают возможность освобождения чиновников от административной ответственности за неисполнение обязанностей в том случае, когда переданные им полномочия не сопровождались достаточным финансированием. Поправки были внесены в 2024 году во исполнение поручения президента, которое тот дал по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления.
На практике к применению этой оговорки возникло много вопросов. Например, Конституционному суду за прошедшие два года пришлось несколько раз уточнять, что обязательное условие для прекращения административного преследования госоргана за неисполнение полномочий, которые не были соответствующим образом профинансированы,— это факт внесения должностными лицами предложений о выделении необходимых средств. ВС, в свою очередь, обращает внимание нижестоящих инстанций на необходимость проверять все фактические обстоятельства.
Дела против чиновников за неисполнение судебных решений неимущественного характера можно прекращать только при доказанной связи неисполнения с нехваткой бюджетных ассигнований и при условии, что уполномоченные лица своевременно просили выделить необходимые средства.
Суды должны проверять не только размер выделенных денег, но и причинно-следственную связь, полномочия органа и достаточность принятых мер. В обзоре приводится случай, когда суды отказались отменить постановление пристава о привлечении к ответственности главы администрации муниципального округа за непредоставление жилья сиротам. При ближайшем рассмотрении выяснилось: предложения о выделении дополнительных ассигнований были внесены уже после возбуждения исполнительного производства.
5,6% прекращенных дел свидетельствуют о том, что сама по себе норма, позволяющая не наказывать чиновников и госорганы за неисполнение не профинансированных должным образом полномочий, по крайней мере начала работать, констатирует руководитель «Центра конституционного правосудия» Иван Брикульский. Однако конфликт, который привел к ее появлению, никуда не делся, предупреждает эксперт: государство взяло на себя социальные обязательства, которые в любом случае следует исполнять, поэтому вопросы будут возникать все время.
Директор правового департамента администрации губернатора и правительства Архангельской области Игорь Андреечев рассказал “Ъ”, что в регионе уже ознакомились с обзором ВС и разослали его в муниципалитеты с рекомендациями по применению, но разъяснения высшей судебной инстанции не решают всех проблем, а они, после введения в прошлом году персональной ответственности глав за неисполнение судебных решений, растут как снежный ком.
По словам чиновника, сейчас только в отношении главы Архангельска возбуждено 700 дел, общий объем расходов на исполнение решений составляет около 75 млрд руб.— три с половиной годовых бюджета.
Господин Андреечев считает, что если формально подходить к требованиям судов, то в бюджет необходимо вносить поправки, которые не будут иметь правового значения, поскольку все они не имеют источника финансирования. Кроме того, суды считают надлежащим доказательством только предложения или поправки, направленные непосредственно на исполнение конкретного решения, поэтому оспаривание штрафов выливается в огромный объем работы, которую предваряет внушительная межведомственная служебная переписка. Фактически ответственность наступает не за уклонение от исполнения судебного решения, а за объективную невозможность его исполнения вследствие недостаточности финансового обеспечения, поэтому менять нужно саму норму, настаивает чиновник.