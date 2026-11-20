По данным ВС, российские суды за неполные полтора года — с января 2025-го по май 2026-го — рассмотрели 48,5 тыс. дел о привлечении чиновников к ответственности за неисполнение полномочий и прекратили 2,7 тыс. из них, то есть 5,6% от общего количества. Речь идет как о делах, когда суды сами налагали административное взыскание, так и об обжалованных постановлениях судебных приставов и прокуроров, которые вправе привлекать чиновников к ответственности по соответствующим статьям.