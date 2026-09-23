Верховный суд предложил реформу суда присяжных в России

Верховный суд России подготовил концепцию реформы суда присяжных. Реформа направлена на повышение мотивации граждан, усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных и на сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Концепция предполагает создание общей коллегии, в которую войдут представители гражданского общества и профессиональный судья. Это позволит оптимизировать ход разбирательства дела и сократить сроки рассмотрения. Разграничение компетенций сохранится: присяжные по-прежнему будут решать вопросы факта, а их мнение не будет зависеть от судьи.

Одно из ключевых предложений — сокращение числа присяжных до четырех человек, а также включение председательствующего судьи в состав коллегии. Сейчас в районных и гарнизонных военных судах коллегия состоит из шести основных и двух запасных присяжных, в областных и краевых судах — из восьми основных и двух запасных. Судья получит право давать разъяснения в совещательной комнате по вопросам, возникающим у присяжных в процессе голосования.

Концепция также предлагает разрешить выбирать в присяжные граждан старше 65 лет, упростить стадию отбора, а также отменить запрет на исследование в присутствии присяжных вопросов, не входящих в их компетенцию. Подсудимый, в случае принятия поправок, получит право отказаться от ранее заявленного ходатайства о рассмотрении дела судом присяжных.

Основные параметры реформы, как сообщает корреспондент «Ъ», представил заместитель председателя Верховного суда — председатель коллегии по уголовным делам Николай Тимошин на круглом столе в Российском государственном университете правосудия имени В.М. Лебедева.