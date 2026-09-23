Верховный суд предложил реформу суда присяжных в России
Верховный суд России подготовил концепцию реформы суда присяжных. Реформа направлена на повышение мотивации граждан, усиление ответственности за вмешательство в деятельность присяжных и на сокращение оснований для отмены оправдательных вердиктов.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
Концепция предполагает создание общей коллегии, в которую войдут представители гражданского общества и профессиональный судья. Это позволит оптимизировать ход разбирательства дела и сократить сроки рассмотрения. Разграничение компетенций сохранится: присяжные по-прежнему будут решать вопросы факта, а их мнение не будет зависеть от судьи.
Одно из ключевых предложений — сокращение числа присяжных до четырех человек, а также включение председательствующего судьи в состав коллегии. Сейчас в районных и гарнизонных военных судах коллегия состоит из шести основных и двух запасных присяжных, в областных и краевых судах — из восьми основных и двух запасных. Судья получит право давать разъяснения в совещательной комнате по вопросам, возникающим у присяжных в процессе голосования.
Концепция также предлагает разрешить выбирать в присяжные граждан старше 65 лет, упростить стадию отбора, а также отменить запрет на исследование в присутствии присяжных вопросов, не входящих в их компетенцию. Подсудимый, в случае принятия поправок, получит право отказаться от ранее заявленного ходатайства о рассмотрении дела судом присяжных.
Основные параметры реформы, как сообщает корреспондент «Ъ», представил заместитель председателя Верховного суда — председатель коллегии по уголовным делам Николай Тимошин на круглом столе в Российском государственном университете правосудия имени В.М. Лебедева.
Главная проблема, на которую нацелена реформа,— устойчивость решений присяжных после вынесения вердикта. Апелляционный суд не вправе отменить такой вердикт только из-за несогласия с ним, поэтому основанием для пересмотра обычно становятся процессуальные нарушения. С 2018 года доля отмененных оправдательных приговоров, вынесенных присяжными, росла и в 2023 году достигла 74%.
Помимо этого, эксперты отмечали факты непроцессуального общения с присяжными со стороны суда, государственного обвинения и оперативных сотрудников, при отсутствии механизма проверки такого незаконного воздействия до вынесения вердикта. Отмена приговора также снижает показатели эффективности судьи, что привело к практике, когда суд может побуждать защиту отказаться от присяжных в обмен на более предсказуемый результат.