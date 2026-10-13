«Народное правосудие» обрастает деталями
Реформа суда присяжных обретает все более четкие очертания
13.10.2026, 20:56
Научно-консультативный совет при Верховном суде обсудил 13 октября предложения по реформированию суда присяжных. Участники заседания согласились с тем, что предлагаемые поправки позволят сделать «народное правосудие» более эффективным, и выдвинули несколько новых идей. В частности, было предложено уточнить роль судьи по отношению к остальным участникам коллегии, увеличить вознаграждение для присяжных, а также предотвратить возможность назначения в состав коллегии иноагентов и лиц с двойным гражданством. В числе совсем экзотических прозвучала идея по «завозу» присяжных из других регионов.
Зампред Верховного суда Николай Тимошин напомнил собравшимся, что изменения подготовлены по поручению президента по итогам заседания Совета по правам человека (СПЧ). Ключевые пункты предлагаемой реформы — включение профессионального судьи в состав коллегии присяжных и уменьшение их числа до четырех человек, отказ от полного запрета на исследование в присутствии присяжных процессуальных вопросов и закрепление права обвиняемого отказаться от ранее заявленного ходатайства о рассмотрении его дела судом присяжных. Кроме того, основанием для отмены оправдательных приговоров не смогут быть нарушения, допущенные при отборе присяжных заседателей, если участники процесса не заявили о них до вынесения вердикта. Такие новации позволят сократить сроки рассмотрения дел, сузить перечень оснований к отмене приговоров и сделать процедуру более понятной и прозрачной в том числе для сторон и присяжных заседателей и, как следствие, более привлекательной для граждан, пояснил господин Тимошин.
Судья Московского облсуда Александр Козлов рассказал, что все его коллеги реформу поддерживают. Упрощение процедуры, по его мнению, дисциплинирует участников процесса, а предоставленный присяжным доступ к материалам дела избавит от необходимости повторно возвращаться к ним в заседании. Вердикт будет более справедливым, потому что за него станет голосовать большинство присяжных, а не половина (сейчас обвинительный вердикт принимается большинством голосов, а для оправдательного достаточно половины).
Опасений о том, что председательствующий будет оказывать влияние на участников процесса, господин Козлов не разделяет: «У нас наряду с профессиональным судьей будет четыре взрослых человека, которые имеют свой жизненный опыт и свое мнение».
Предположения, что судья будет доминировать над мнением присяжных, «представляются не очень обоснованными», поддержал судью декан факультета права НИУ ВШЭ, член Общественной палаты РФ Вадим Виноградов. Уважение к мнению присяжных и выравнивание статуса членов коллегии в проекте закреплены процессуально, отметил он: в ходе совещания коллегии судья и присяжные заседатели имеют по одному голосу, при этом судья голосует последним. Вполне обоснованным, по мнению господина Виноградова, является и сокращение количества кандидатов в присяжные. Также, добавил он, следует приветствовать изменения, закрепляющие возможность для судьи и присяжных обращаться в совещательной комнате к материалам уголовного дела по вопросам, входящим в компетенцию коллегии.
Не бояться включать в состав коллегии профессионального судью призвал и член СПЧ, бывший судья Страсбургского суда от России Анатолий Ковлер, напомнив, что такая практика принята во многих странах. Сейчас, по его оценке, проблема скорее в том, что многие кандидаты боятся идти в присяжные: это характерно не только для Северного Кавказа, где сильны клановые связи, но и для малых городов. Господин Ковлер даже предложил провести эксперимент по «завозу» присяжных из других регионов, что позволит обеспечить их безопасность. С той же целью на время процесса можно наделять присяжных статусом профессиональных судей, считает он.
Чтобы повысить заинтересованность граждан в отправлении правосудия, необходим целый комплекс мер, заявил председатель судебного состава Пятого апелляционного суда общей юрисдикции Дмитрий Голубченко.
В частности, он обратил внимание на крайне низкий размер вознаграждения, которое выплачивается присяжным заседателям: в судах областного уровня это 700 руб. в день.
Сумму следует повысить вдвое, а еще лучше — приравнять к вознаграждению защитника, назначенного судом, полагает господин Голубченко. С учетом сокращения числа присяжных такая мера не должна привести к дополнительным расходам из бюджета, уверен судья. По его словам, можно также рассмотреть вопрос о предоставлении заседателям дополнительных дней к отпуску.
Участники обсуждения также сошлись во мнении, что «председательствующий коллегии» — формулировка, которая не самым удачным образом отражает роль судьи в процессе, и что ее следовало бы уточнить. А представителя прокуратуры Анну Разинкину беспокоило, что в списки присяжных могут попасть иноагенты или лица с двойным гражданством. Поэтому она предложила предусмотреть меры, которые будут этому препятствовать.